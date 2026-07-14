Skurrile Bilder: Erling Haaland landet mit Whisky-Waschbär

Erling Haaland (25) überrascht seine Fans mal wieder – diesmal allerdings nicht mit Toren, sondern mit einem ziemlich schrägen Mitbringsel. Nach Norwegens WM-Aus kehrte der Stürmer aus den USA zurück und hatte dabei ein Souvenir im Gepäck, das wohl niemand erwartet hätte: Unter dem Arm trug er einen ausgestopften Waschbären, der eine Whiskyflasche festhält. Die kuriosen Bilder verbreiteten sich innerhalb kürzester Zeit im Netz und sorgten für jede Menge amüsierte Reaktionen. Woher das ungewöhnliche Fundstück stammt, ist inzwischen ebenfalls geklärt.

Eine Cowboy-Boutique in Dallas bestätigte gegenüber der norwegischen Zeitung Dagbladet, dass Haaland den sogenannten "Whiskey Raccoon" tatsächlich dort gekauft hat. Während der Weltmeisterschaft soll der Fußballstar gemeinsam mit einigen Teamkollegen durch den Laden gestöbert haben – und sich dabei nicht nur mit klassischer Cowboy-Ausrüstung, sondern eben auch mit dem skurrilen Waschbären eingedeckt haben. Dass Haaland ein Faible für den texanischen Stil entwickelt hat, war schon während des Turniers zu sehen. In dem Geschäft kaufte er mehrere Cowboyhüte, Stiefel und einen Gürtel.

Fotos seines Einkaufs gingen anschließend viral und lösten sogar einen kleinen Ansturm auf die Boutique aus. Zahlreiche Fans wollten sich denselben Cowboy-Look zulegen wie der norwegische Nationalspieler. Mit seinem außergewöhnlichen Souvenir setzt Haaland seinem USA-Trip nun die Krone auf. Zwischen Cowboyhut, Stiefeln und Gürtel dürfte der Whisky-Waschbär wohl das mit Abstand verrückteste Erinnerungsstück sein. Und genau deshalb sorgt ausgerechnet dieses Mitbringsel jetzt für mehr Gesprächsstoff als so manches Tor des Fußballstars.

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Imago Erling Braut Haaland kommt mit der Nationalmannschaft am Flughafen Oslo an

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Getty Images Erling Braut Haaland trifft mit Norwegens Nationalteam am Flughafen Oslo-Gardermoen ein, nach dem Viertelfinal-Aus gegen England

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Getty Images Erling Braut Haaland bei der Ankunft in Oslo nach Norwegens Aus im EM-Viertelfinale gegen England