Babykatze: Anne Wünsche trifft nach Kritik neue Entscheidung

Anne Wünsche (34) hat eine Entscheidung getroffen, nachdem sie für das Geburtstagsgeschenk ihrer Tochter Miley Wünsche Gegenwind bekommen hatte. Am Montag verkündete die Influencerin, ihrer Ältesten einen lang gehegten Wunsch erfüllen zu wollen: eine Babykatze. Gesagt, getan – die kleine Hazel zog wenige Stunden später in der Wünsche-Villa auf Mallorca ein. Zahlreiche User feierten dieses Geschenk, doch einige andere bemängelten, dass man Katzen nicht allein halte. In ihrer Instagram-Story erklärt Anne deshalb nun: "Jetzt überlege ich wegen der Kommentare, ob ich vielleicht noch eine von den Geschwistern mit dazuhole. Und plötzlich schreiben ganz, ganz viele: 'Nein, brauchst du nicht. Hör nicht auf die.' Ich weiß überhaupt nicht, was richtig und was falsch ist."

Nach eigener Recherche stellte sie außerdem fest, dass ein Freilauf für Hazel nicht infrage kommt, da rund um ihr Zuhause viele Straßenkatzen leben und eine Ansteckungsgefahr bestünde. Die Katze müsse daher drinnen bleiben – ein weiterer Grund für sie, eine zweite zu holen. Ihr Fazit fiel eindeutig aus: "Machen wir es kurz: Ich hole eine zweite." Ihre eigene Entscheidung scheint die dreifache Mutter zu amüsieren. Sie scherzt: "Die, die nie eine Katze wollte, hat jetzt bald zwei. Ich kann mich noch an die Sprüche erinnern: 'Anne, sobald du auf Mallorca lebst, das wird nicht lange dauern. Du hast Katzen.' Und ich dachte: 'Nee, nee.'"

Parallel dazu gab es in den vergangenen Stunden noch einen anderen emotionalen Moment abseits der Katzen-Debatte. Mitten im öffentlichen Streit mit Anne meldete sich Henning Merten (36) bei Instagram zu Mileys Geburtstag zu Wort. In seiner Story zeigte er ein älteres Foto, auf dem Miley als Kind auf seinen Schultern sitzt. Dazu schrieb er: "Heute hat ein ganz besonderer Mensch Geburtstag. Auch wenn wir uns heute nicht sehen und das Leben manchmal seine eigenen Wege geht, sollst du wissen: Ich denke an dich. Sehr sogar. Ich vermisse dich und unsere gemeinsame Zeit mehr, als Worte manchmal sagen können."

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, Juli 2026

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miley.viral Miley Merten (12) und ihre Mutter, Influencerin Anne Wünsche, im Juni 2026

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Instagram / henningmerten Henning Merten trägt Miley Wünsche, Tochter seiner Ex Anne Wünsche, auf den Schultern.