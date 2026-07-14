Nicht rothaarig? Prinz Harrys Auftritt sorgt für Lacher

Prinz Harry (41) hat in einem Podcast für einen echten Lacher gesorgt. Im Gespräch mit Moderator Joe Marler in dessen Podcast "The Joe Marler Will See You Now" wehrte sich der Herzog von Sussex gegen eine verbreitete Annahme über sein Äußeres. Als Marler ihn fragte, was die Leute am häufigsten falsch über ihn glauben, antwortete Harry: "Uh, dass ich kein Rotschopf bin." Als die Runde in Gelächter ausbrach, legte der 41-Jährige nach: "Ja, die Leute denken, ich bin rothaarig, aber ich bin eher so eine Art... Sonnenuntergangs-Kastanienbraun. Ja? Ich weiß nicht, warum das lustig ist." Und dazu hat er auch einen persönlichen Grund: "Ich wurde in der Schule sehr gemobbt und Karottenkopf genannt."

Im gleichen Atemzug verriet Harry, dass er sich für Übungen nicht an die Gymgeräte klemmt, um fit zu wirken, sondern weil es ihm psychisch hilft: "Ins Fitnessstudio zu gehen ist absolut das Wichtigste. Jede Form von Sport ist super, besonders wenn man depressiv ist." Auf die Frage nach seinem Beruf hatte Harry eine unerwartete Antwort parat: "Uh, Vollzeit-Vater, britischer Armeeveteran, Prinz von England, Herzog." Das Interview wurde während Harrys Besuch in Großbritannien aufgezeichnet, bei dem er gemeinsam mit seiner Frau Meghan und den beiden Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) auch König Charles III. (77) und dessen Frau Königin Camilla (78) traf – das erste Mal seit vier Jahren.

Harry wuchs mit seinen rötlichen Haaren in einem der renommiertesten britischen Internate auf, dem Eton College, das auch sein Bruder Prinz William (44) besuchte. Die Entscheidung, die Söhne nach Eton und nicht wie frühere Royals nach Gordonstoun in Schottland zu schicken, war seinerzeit ein Bruch mit der royalen Tradition – und folgte stattdessen dem Beispiel der Spencer-Familie, der Harrys Mutter Prinzessin Diana (†36) angehörte. Auch Prinz George (12) folgt nun Vater und Onkel nach. Dass das Thema Haarfarbe den Herzog von Sussex noch immer beschäftigt, machte er im Podcast ebenfalls mit einem Augenzwinkern klar: "Ich werde nach dieser Sache Therapie brauchen."

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