Ben Affleck und Jennifer Garner plötzlich wieder ganz nah

Ben Affleck (53) und Jennifer Garner (54) sorgen gerade wieder für Schlagzeilen: Die Ex-Eheleute wurden bei einem Paintball-Ausflug mit ihrem 13-jährigen Sohn gemeinsam in aller Öffentlichkeit sehr vertraut gesehen. Dabei legte Ben seiner Ex-Frau spielerisch den Arm um die Taille. Laut Page Six soll Jennifer die Umarmung gern angenommen haben. Der gemeinsame Familienmoment heizt nun erneut die Gerüchte an, ob sich Ben und Jennifer nach fast sieben Jahren seit dem Ende ihrer Ehe womöglich wieder annähern. Vor allem, weil die beiden bei dem Ausflug auffällig locker und eng miteinander umgingen, schauen viele jetzt ganz genau hin.

Wie Insider gegenüber Page Six berichten, haben die beiden in den vergangenen Jahren eine ungewöhnlich enge Verbindung aufgebaut. Demnach soll sich Ben sogar eine zweite Chance wünschen: Er "würde definitiv offen dafür sein, es mit Jen erneut zu versuchen, wenn der Zeitpunkt je stimmt", heißt es weiter. Gleichzeitig soll ihm aber bewusst sein, dass das momentan nicht realistisch ist. Ben ist seit der Scheidung von Jennifer Lopez (56) im vergangenen Jahr wieder Single. Jennifer Garner führt dagegen laut den Berichten weiterhin eine On-off-Beziehung mit dem Unternehmer John Miller. Eine Quelle erklärte Page Six außerdem, John fühle sich wegen der Nähe zwischen Jennifer und Ben oft "wie das dritte Rad".

Trotz aller Spekulationen soll es aktuell aber bei einem freundschaftlichen Verhältnis bleiben. Laut einem Insider gegenüber Page Six erwidere Jennifer Bens Gefühle nicht. "Sie ist glücklich mit John und daran denkt sie im Moment einfach nicht", wird die Quelle zitiert. Stattdessen stehe für die Schauspielerin das gute Co-Parenting mit Ben im Mittelpunkt. Ben und Jennifer waren viele Jahre ein Paar und haben neben ihrem Sohn noch zwei gemeinsame Töchter. Auch nach dem Liebes-Aus traten die beiden immer wieder gemeinsam als Eltern auf und wurden in der Vergangenheit mehrfach für ihren entspannten Umgang miteinander wahrgenommen.

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Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Februar 2013

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Jon Kopaloff / Getty Images, Spread Pictures / MEGA Ben Affleck und Jennifer Garner

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Getty Images, MEGA Jennifer Garner und John Miller