Jax Taylor urlaubt ausgerechnet mit Brittanys PR-Beraterin

Neuer Wirbel um Jax Taylor (47): Der Realitystar hat seinen Geburtstag ausgerechnet mit einer Frau gefeiert, die seit Jahren eng an seiner und Brittany Cartwrights (37) Seite steht. Wie TMZ berichtet, verbrachte Jax das Wochenende rund um den 11. Juli im Hotel Mousai in Puerto Vallarta in Mexiko. Mit dabei war demnach Lori Krebs, die langjährige PR-Beraterin von Jax und seiner Noch-Ehefrau Brittany Cartwright. Fotos zeigen die beiden auffallend vertraut im Infinity-Pool des Resorts: Jax und Lori stehen eng umschlungen im Wasser, reden miteinander und treiben an einer Stelle sogar Arm in Arm im Pool.

Laut einem Augenzeugen gegenüber TMZ blieb es nicht nur bei den Momenten, die auf den Fotos zu sehen sind. Die beiden seien "den ganzen Tag über nah beieinander und beim Umarmen" gewesen und hätten "nicht versucht zu verbergen, dass sie zusammen waren". Zudem soll es ein Video geben, das Jax und Lori in einer lebhaften Unterhaltung am Beckenrand zeigt. Der Geburtstagsausflug fand demnach im Rahmen einer größeren Freundesgruppe statt.

Für zusätzliche Brisanz sorgt vor allem die Vorgeschichte mit Brittany Cartwright. Wie TMZ bereits im vergangenen Jahr berichtete, reichte Brittany im August 2024 nach fünf Jahren Ehe die Scheidung von Jax ein. Trotz der Trennung bleiben die beiden durch ihren gemeinsamen Sohn Cruz miteinander verbunden und kümmern sich weiter um die Erziehung ihres Kindes. Jax und Brittany wurden durch das Reality-TV einem breiten Publikum bekannt und teilten in der Vergangenheit auch immer wieder Einblicke in ihr Privatleben. Gerade deshalb sorgt es nun für Aufsehen, dass ausgerechnet ihre langjährige PR-Beraterin Lori an Jax' Seite in Mexiko zu sehen war.

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Getty Images Jax Taylor im Juli 2021

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IMAGO / ABACAPRESS Brittany Cartwright, Juli 2025

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Getty Images Jax Taylor und Brittany Cartwright, "Vanderpump Rules"-Stars