Nach 23 Jahren: Das macht GZSZ-Star Mia Aegerter heute

Viele Fans erinnern sich noch an Xenia di Montalban: Zwischen 2000 und 2003 sorgte die adlige Rebellin bei GZSZ für jede Menge Wirbel. Gespielt wurde die Rolle von Mia Aegerter, die damals als versnobte Cousine von Flo Spira in den Kolle-Kiez einzog, ständig aneckte und doch schnell zur Kultfigur wurde. Vor der Kamera lebte Xenia auf einem Hausboot, erlebte große Liebe, heftige Streits und einen dramatischen Schicksalsschlag. Hinter den Kulissen sah es für Mia allerdings ganz anders aus, wie Berichte über gesundheitliche Probleme in dieser Zeit zeigten. Mehr als zwei Jahrzehnte später fragen sich viele Zuschauer: Was macht die einstige GZSZ-Adelslady heute – und wie sieht sie inzwischen aus?

Während ihrer GZSZ-Zeit kämpfte Mia hinter den Kulissen mit einer ernsthaften Lungenkrankheit, die sie zu einer mehrmonatigen Auszeit zwang. Den endgültigen Abschied aus der Serie nahm sie jedoch aus freien Stücken – zugunsten ihrer Musikkarriere. Dieser Schritt zahlte sich aus: Direkt nach ihrem Ausstieg gewann sie den Schweizer COMET in der Kategorie Best CH Act. 2005 trat sie gemeinsam mit Ronan Keating (49) beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest an und landete mit dem Song "Alive" auf Platz drei. Für die Leinwand stand sie zwischendurch ebenfalls vor der Kamera, etwa 2014 in "Die Fahnderin" an der Seite von Katja Riemann (62). 2023 veröffentlichte sie bereits ihr sechstes Studioalbum mit dem Titel "Bye Bye mein altes Ich", auf dem sie auf Deutsch und Englisch singt. Auf ihren Social-Media-Kanälen nimmt sie ihre Fans regelmäßig mit auf Reisen und gibt Einblicke in ihr Alltags- und Musikerleben.

Neben der Musik ist Mia inzwischen auch Mutter. Ihr Kind kam im Jahr 2021 auf die Welt, nachdem sie ihre Schwangerschaft erst im März desselben Jahres überraschend öffentlich gemacht hatte. Bis dahin hatte die Sängerin ihr Privatleben weitgehend aus dem Rampenlicht herausgehalten.

Anzeige Anzeige

Andreas Rentz/GettyImages Mia Aegerter, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / miaaegerter Mia Aegerter, Musikerin

Anzeige Anzeige

Imago Mia Aegerter singt beim Konzert in Zug, 2009

Anzeige