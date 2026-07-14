"Let's Dance"-Battle: Alexandru strippt im Fernsehgarten

Beim ZDF-Fernsehgarten ist es am vergangenen Sonntag zu einem unterhaltsamen Duell zwischen Let's Dance-Profitänzern gekommen. Unter dem Motto "90er Dance Party" empfing Moderatorin Andrea Kiewel (61) nicht nur Kult-Acts wie Guildo Horn (63) und Caught in the Act, sondern ließ auch sechs Profitänzer der RTL-Tanzshow in einer hitzigen Tanz-Challenge gegeneinander antreten. Alexandru Ionel (31) und seine Teamkollegen Malika Dzumaev (35) und Anastasia Maruster traten dabei für das neonpinke Team gegen das neongelbe Team mit Mariia Maksina (28), Valentin Lusin (39) und Evgeny Vinokurov (35) an. Als es im Finale darum ging, den größten Applaus des Publikums zu ergattern, griff Alexandru zu einem ungewöhnlichen Mittel – und zog sich das Hemd vom Leib.

Doch der Striptease des Tänzers blieb ohne den erhofften Effekt. Neben seinem Muskelspiel versuchte Alexandru außerdem mit einem Running Gag der Show zu punkten: "Denkt an das Angebot der Zahnreinigung! Ein Implantat ist kostenlos. Das zweite 50 Prozent", rief der ausgebildete Zahnarzt ins Mikrofon. Doch Mariia ließ das nicht auf sich sitzen und schnappte sich ebenfalls das Mikrofon. Mit einem Schmunzeln konterte sie: "Zahnpflege ist ganz wichtig. Aber ich bin in der Altenpflege. Altenpflege ist auch wichtig. Deswegen ihr wisst, wohin." Das Publikum quittierte ihren Auftritt mit tosendem Applaus, selbst Kiwi musste lachen. Team Gelb holte damit klar den Sieg.

Alexandru ist seit Jahren festes Mitglied des "Let's Dance"-Profi-Ensembles und gehört zu den bekannten Gesichtern der beliebten RTL-Tanzshow. Dass er neben seinem Talent als Tänzer auch als ausgebildeter Zahnarzt arbeitet, hat sich in der Sendung längst zum beliebten Dauerwitz entwickelt. Für Alexandru bleibt damit zwar die Niederlage im Battle, aber auch ein unvergesslicher "Fernsehgarten"-Moment, in dem er als tanzender Zahnarzt mit Sixpack-Garantie für Gesprächsstoff sorgt – und Mariia zeigt, wie viel Wirkung Herz und Humor auf der Bühne haben können.

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Getty Images Alexandru Ionel und Betty Taube, "Let's Dance"-Kennenlernshow im Februar 2026

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Imago Andrea Kiewel beim ZDF-Fernsehgarten mit 90er-Party-Motto in Mainz, 12.07.2026

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Getty Images Mariia Maksina und Mimi Kraus bei "Let's Dance" 2023