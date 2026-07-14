Läuft gut? Serkan & Samira Yavuz verbringen Urlaub zusammen

Serkan (33) und Samira Yavuz (32) sind getrennt – doch gemeinsame Ferien stehen trotzdem auf dem Programm! Das Ex-Paar fliegt zusammen mit seinen Töchtern Nova und Valea in den Urlaub, wie beide jetzt auf Instagram verkündeten. Besonders spontan war die Sache dabei allemal: Samira buchte den Trip nach eigenen Angaben erst einen Tag vor dem Abflug. Die Realitystars, die sich bei Bachelor in Paradise kennengelernt hatten und zwischenzeitlich verheiratet waren, zeigen damit einmal mehr, dass sie trotz Trennung als Familie funktionieren.

Samira teilte die Urlaubsankündigung in ihrer Instagram-Story und erklärte, dass es sich kurzfristig ergeben hatte – weil ihre Mutter als Katzenmama eingespannt ist und deren Partner ebenfalls unterwegs ist, fehlte der geplante Support zu Hause. "Den Ex blockieren auf Instagram? Safe. Mit ihm in den Urlaub fliegen? Ja, auch kein Problem. Bin gespannt, wie's wird", schrieb sie humorvoll. Auch Serkan meldete sich gut gelaunt zu Wort und widmete seiner Ex-Frau eine kleine Spitze: "Spontanität trägt einen Namen: Samira. Nach 26 Nervenzusammenbrüchen ist es vollbracht. Die Buchung ist durch", schrieb er in seiner Story.

Dass die beiden heute so entspannt miteinander umgehen können, war nicht immer selbstverständlich. Nach Bekanntwerden von Serkans Seitensprung Anfang 2025 war das Verhältnis der beiden zeitweise angespannt, es gab sogar öffentliche Streitigkeiten in den sozialen Medien. Zuletzt hatten Serkan und Samira jedoch mehrfach bestätigt, dass sich das Miteinander verbessert hat. Samira hatte zudem in ihrem Podcast "Main Character Mode" offen über die Trennung gesprochen und dabei auch eingeräumt, dass sie immer Gefühle für ihn haben wird – schon allein, weil er der Vater ihrer Kinder ist.

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Januar 2026