Octomom Nadya Suleman feiert 50. Geburtstag mit Familie

Nadya Suleman, besser bekannt als Octomom, hat einen großen Meilenstein erreicht: Die Mutter von 14 Kindern feierte am 13. Juli ihren 50. Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass teilte sie auf Instagram nostalgische Fotos ihrer Kinder und richtete emotionale Worte an ihre Familie. In ihrem Caption bedankte sie sich bei allen, die ihr den Tag so unvergesslich gemacht haben: "Ich möchte meinen 14 Kindern, meiner Schwiegertochter und meiner Enkelin danken, dass sie mir an meinem Geburtstag das Gefühl gegeben haben, so besonders zu sein."

In ihrem Post ließ Nadya außerdem ihren Töchtern Maliyah und Nariyah einen besonderen Dank zukommen. "Obwohl dieses letzte Jahr eine der herausforderndsten Phasen meines Lebens war, weiß ich, dass meine wunderschöne Familie immer da sein wird, um mich in meinen Hochs und Tiefs zu lieben und zu unterstützen", schrieb sie weiter. Bereits im Januar hatte die Reality-TV-Persönlichkeit mit einem herzlichen Beitrag zum 16. Geburtstag ihrer Achtlinge auf sich aufmerksam gemacht. Damals richtete sie innige Worte an ihre Kinder und schloss ihren Post mit einem Zitat aus dem Kinderbuch "I'll Love You Forever" von Robert Munsch: "Ich werde dich für immer lieben, ich werde dich für alle Zeit mögen, solange ich lebe, wirst du mein Baby sein."

Im Jahr 2009 schrieb Nadya Geschichte, als sie als erste Frau weltweit acht Babys zur Welt brachte, die alle überlebten – und sich damit den Spitznamen Octomom verdiente. Damals setzte ihr der Beverly-Hills-Fruchtbarkeitsspezialist Dr. Michael Kamrava im Rahmen einer künstlichen Befruchtung zwölf Embryonen ein. Sie war zu dem Zeitpunkt bereits Mutter von sechs Kindern. Die öffentliche Reaktion auf ihre Geschichte war damals gespalten: Viele kritisierten sie heftig als alleinstehende Mutter, die bereits vor der Geburt der Achtlinge finanziell kaum über die Runden kam. Gegenüber dem Magazin People erinnerte sie sich Anfang 2025 an diese Zeit als "völliges Chaos" und erzählte: "Es gab natürlich all die Details der Morddrohungen und die Angst um das Leben meiner Familie."

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EVERETT COLLECTION, INC. Nadya Suleman 2012 bei einer Benefizveranstaltung in New York

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Instagram / nataliesuleman Octomom Nadya Suleman liegt mit ihren 14 Kindern.

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Getty Images "Octomum" Nadya Suleman mit ihren Kindern im November 2010 in West Hollywood