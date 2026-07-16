Ian Somerhalder: Darum zog er sich 2019 aus Hollywood zurück

Fast sieben Jahre lang schwieg Ian Somerhalder (47) über die wahren Hintergründe seines Hollywood-Abschieds – jetzt hat er offen geredet. Der Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle in "The Vampire Diaries" bekannt wurde, verließ das Filmgeschäft im August 2019 und widmete sich seitdem gemeinsam mit seiner Frau Nikki Reed (38) anderen Projekten auf ihrer Farm in Kalifornien. Nun verriet der 47-Jährige in einer neuen Folge des Podcasts "Haley on the Go", was ihn letztendlich dazu gebracht hat, seinen Schauspielberuf hinter sich zu lassen. Seine Netflix-Serie "V Wars" hat viel damit zu tun.

Für die Produktion der Serie hatte Ian alles gegeben: Er zog mit seiner ganzen Familie um, arbeitete monatelang hart an dem Projekt – und war am Ende mit dem Ergebnis so unzufrieden, dass er dem Studio anbot, seine Gage zurückzuzahlen. "Ich sagte dem Studio: Ich will meinen Namen nicht daran haben. Ich gebe euch das Geld zurück – Millionen von Dollar", so der Schauspieler im Podcast. Gemeinsam mit seinem Produzenten James Gibb sammelte er umgerechnet mehr als 5,2 Millionen Euro, um die Serie zu retten, und drehte in nur sechs Tagen rund zehn bis zwölf Stunden Material. Dabei verausgabte er sich körperlich derart, dass er im Krankenhaus landete. Als "V Wars" im Dezember 2019 dann anlief, war die Show laut Ian ein Hit. Dennoch wurde sie abgesetzt – offenbar wegen interner Streitigkeiten zwischen Führungskräften. Netflix habe ihm gegenüber eingeräumt, dass die Absetzung ein Fehler gewesen sei, aber man könne nichts rückgängig machen.

Dieser Moment war für Ian der Wendepunkt. "Ich schaute mich im Spiegel an und sagte zu meiner Frau: Ich bin 40 Jahre alt. Ich will nicht zwei Jahre meines Lebens damit verbringen, so hart zu arbeiten – ein Jahr davon unbezahlt – für einen Manager, der noch seine Schulprobleme auslebt und jetzt Macht ausüben will", erklärte er. "Ich bin nicht dazu da, mir meine Karriere und meinen Lebensunterhalt von jemandem diktieren zu lassen, der Probleme mit seiner Mutter oder seinem Vater hat oder in der Schule nicht beliebt war." Gemeinsam mit Nikki baut er seitdem auf neue Projekte abseits von Hollywood. Gegenüber dem Magazin People verriet er zuletzt, dass die Rechte an "V Wars" inzwischen zurück bei ihm lägen. Ob daraus noch einmal eine Serie wird, ließ er allerdings offen.

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Getty Images Ian Somerhalder, Schauspieler

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Getty Images Nikki Reed und Ian Somerhalder im Januar 2020

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Getty Images Ian Somerhalder bei den EMA Awards