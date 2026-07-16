Pocher & Co.: Doreen Steinert rechnet mit Promi-Eltern ab

Doreen Steinert (39) sorgt aktuell mit deutlichen Worten über prominente Eltern für Gesprächsstoff im Netz. Der Grund: Ein emotionales TikTok-Video, das die Sängerin bereits im Juni veröffentlichte und das jetzt erneut große Aufmerksamkeit bekommt. Darin rechnet sie mit Persönlichkeiten wie Oliver Pocher (48), Elena Miras (34), Leyla Heiter (30) und Yeliz Koc (32) ab – und wirft ihnen vor, ihre privaten Konflikte öffentlich auf dem Rücken ihrer Kinder auszutragen. "Leute, ich kann das nicht mehr mit ansehen, ohne dass mir die Hutschnur platzt und ohne dass ich jetzt mal was sagen muss", macht die Musikerin gleich zu Beginn ihres Videos deutlich.

Doreen richtet sich in ihrem Appell direkt an die betroffenen Eltern und fragt: "Was denkt ihr, was das mit euren Kindern macht? Wenn die sich angucken müssen, wie Mama über Papa hetzt, wie Papa über Mama schimpft." Laut der Sängerin seien die Folgen für die Kinder gravierend: "Die kriegen Schuldgefühle des Todes. Die fühlen sich schlecht, wenn sie dann Mama oder Papa lieb haben." Ihr Appell ist unmissverständlich – die Konflikte sollten hinter verschlossenen Türen und mithilfe eines Anwalts gelöst werden, keinesfalls öffentlich. Auch in der Bildunterschrift ihres Videos betonte Doreen noch einmal: "Hört auf damit!" Viele Fans zeigen sich in den Kommentaren solidarisch und stimmten ihr vollständig zu.

Oliver, einer der direkt angesprochenen Väter, hatte seit seiner Trennung von Amira Aly (33) mehrfach öffentlich Spitzen gegen seine Ex ausgeteilt und damit nach Ansicht einiger Fans deutliche Grenzen überschritten. Erst kürzlich schimpfte er zudem in seinem Podcast "Patchwork Boys" über das angeblich schwierige Co-Parenting mit der 33-Jährigen, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat: "Sie war jetzt eine Woche in Österreich. Rate mal, wie viele Fotos ich bekommen habe? Zero!", ärgerte er sich. Amira ist inzwischen erneut schwanger und erwartet mit ihrem neuen Partner Christian Düren (36) ihr drittes Kind.

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TikTok / doreensteinertofficial Doreen Steinert, Sängerin

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Imago Oliver Pocher bei der Premiere von "Heino – Karamba, Karacho, Kult!" im Filmtheater Kitzbühel

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Juli 2026