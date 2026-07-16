Unschuldig? Stefon Diggs' Kläger kritisiert Cardi Bs Aussage

Der Rechtsstreit rund um Stefon Diggs (32) erreicht eine neue Eskalationsstufe. Chris Griffith, der dem NFL-Star sexuelle Übergriffe vorwirft, streitet sich nun öffentlich mit dessen Ex Cardi B (33). Die Rapperin hatte zuvor in einem Wutausbruch in den sozialen Medien Stellung bezogen und die Glaubwürdigkeit von Chris' Vorwürfen gegen Stefon, mit dem sie eine On-off-Beziehung verbindet, infrage gestellt. Cardi warf Chris vor, seine Geschichte mehrfach geändert zu haben, und behauptete, bestimmte Behauptungen seien erst nachträglich in die Klage geflossen.

Chris lässt die Kritik nicht auf sich sitzen und antwortet direkt im Kommentarbereich. Er schreibt laut TMZ: "Ich habe zu viel Respekt vor Cardi (und Frauen im Allgemeinen), um ihr gegenüber irgendetwas Abfälliges zu sagen, aber Mama, bitte nimm die Scheuklappen ab." Er betont zudem, dass seine Geschichte mit diesem Umfeld länger zurückreiche als ihre Beziehung zu Stefon. Cardis Vorwurf, er habe Stefon und dessen Team bestohlen, wies er entschieden zurück – er sei es gewesen, der von Stefons Umfeld ausgeraubt worden sei. "Wisst ihr, wie peinlich es ist, täglich mit diesem Unsinn konfrontiert zu werden?", fügt er hinzu.

Im Hintergrund des öffentlichen Schlagabtauschs läuft ein handfester Rechtsstreit. Nachdem Chris öffentlich Vorwürfe erhoben hatte, verklagte Stefon ihn zunächst wegen Verleumdung und bestritt, ihn je unter Drogen gesetzt oder sexuell missbraucht zu haben. Chris reichte daraufhin eine Gegenklage wegen sexueller Nötigung ein. Den Vorwürfen zufolge soll sich der Vorfall im Jahr 2023 in Stefons Zuhause ereignet haben. Cardi selbst hatte angegeben, dass es ihr zuwider sei, ausgerechnet Stefon zu verteidigen, mit dem sie sich aktuell im Streit befinde – sie tue es nun aber doch, weil sie Chris' Vorwürfen schlicht keinen Glauben schenke.

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Getty Images Cardi B bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Stefon Diggs beim Training der New England Patriots vor dem Super Bowl LX in Stanford, Februar 2026

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