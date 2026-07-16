Verstorbene Tochter von Martin Short: Haus steht zum Verkauf

Fünf Monate nach dem tragischen Tod seiner Tochter Katherine steht das Hollywood-Hills-Heim von Schauspieler Martin Short (76) zum Verkauf. Die 42-Jährige beging am 23. Februar 2026 in dem Haus im Beachwood Canyon in Los Angeles Suizid. Wie die Daily Mail berichtet, ist die Immobilie nun für rund 1,5 Millionen Euro auf dem Markt – fast das Doppelte des Preises, den Martin vor rund zwölf Jahren für das Haus mit drei Schlaf- und drei Badezimmern bezahlte. Zuständig für den Verkauf ist laut dem Bericht Makler Steven Moritz, der seit über 25 Jahren in der Branche tätig ist.

Vor dem Verkauf wurde das Haus optisch aufgewertet: Die Fassade wurde frisch weiß gestrichen, die Fensterläden wurden repariert und neu gestrichen, und auch die Garage erstrahlt in einem neuen Grauton. Fotos, die die Daily Mail kurz nach Katherines Tod im Februar aufnahm, zeigen, dass das Haus damals noch in einem hellen Beigeton gehalten war. Außerdem hing über der Garage eine große kanadische Flagge – eine Anspielung auf die Wurzeln ihres Vaters, der in Kanada aufgewachsen ist. Auch diese ist inzwischen verschwunden.

Martin hatte das Haus seiner Tochter im Jahr 2014 für rund 870.000 Euro gekauft. Laut dem Autopsiebericht, den die Daily Mail einsehen konnte, hatte der Schauspieler große Sorgen um Katherine, weil er über 24 Stunden nichts von ihr gehört hatte. Er bat einen Freund, nach ihr zu sehen – dieser fand einen Zettel an ihrer abgesperrten Schlafzimmertür und rief die Polizei. Katherine hatte ihr Leben lang mit Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen, darunter einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, gekämpft. In einem Interview mit CBS Sunday Morning sagte ihr Vater: "Meine Tochter hat lange mit extremen psychischen Problemen gekämpft, mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung und anderen Dingen, und hat ihr Bestes gegeben, bis sie nicht mehr konnte." Katherine war die älteste der drei adoptierten Kinder von Martin und seiner verstorbenen Frau Nancy Dolman, die 2010 an Eierstockkrebs gestorben war. Sie hinterlässt neben ihrem Vater auch ihre beiden Brüder Oliver und Henry.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Martin Short bei der Premiere von "Marty, Life is Short" in Los Angeles, Mai 2026

Imago Martin Short bei der Premiere der 4. Staffel von "Only Murders in the Building" in Los Angeles, August 2024