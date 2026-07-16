Linda Thompson erinnert liebevoll an Ehe mit Caitlyn Jenner

Mit einem liebevollen Throwback-Foto auf Social Media blickt Linda Thompson (76) auf ihre Ehe mit Caitlyn Jenner (76) zurück – und findet dabei nur warme Worte für ihre Ex. Die Songwriterin und ehemalige Schönheitskönigin postete ein altes Bild auf Instagram, auf dem sie gemeinsam mit Caitlyn lächelt, und schrieb dazu scherzhaft, ihr damaliger Ehemann sei sogar hübscher gewesen als sie selbst. Die beiden waren von 1981 bis 1986 verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne: Brandon (45) und Brody Jenner (42). "Ich bin so dankbar, dass mein damaliger Ehemann und der Vater meiner Kinder schöner war als ich und außerdem ein guter Mensch, als ich ihn kannte", schrieb Linda zu dem nostalgischen Foto.

Doch nicht nur an Caitlyn selbst hat Linda Schönes zu berichten – sie schwärmt auch von den gemeinsamen Nachkommen. "Jetzt wurden diese fantastischen, wunderschönen, sportlichen, freundlichen, talentierten Gene an meine bezaubernden Enkelkinder weitergegeben", ergänzte sie in ihrem Post. Der Blick zurück ist für Linda aber nicht nur ungetrübt. In einem früheren Interview mit ABC News anlässlich ihrer Memoiren "A Little Thing Called Life" schilderte sie Caitlyns Coming-out als tiefen Einschnitt in ihr Leben. "Es war erschütternd. Es war verheerend", sagte sie damals. Sie habe zunächst gedacht, Caitlyn wolle ihr eine Affäre gestehen – stattdessen eröffnete ihr die heutige Sportikone: "Ich identifiziere mich als Frau." Therapie half Linda schließlich, das Erlebte zu verarbeiten und Caitlyns langen inneren Kampf besser zu verstehen.

Trotz der Scheidung vor fast 40 Jahren ist Linda Caitlyn bis heute verbunden geblieben. Nachdem Caitlyn 2015 öffentlich ihre Transition bekanntgegeben hatte, brachte Linda ihre Unterstützung klar zum Ausdruck. "Ich glaube, mehr als alles andere war es eine Erleichterung für Caitlyn, als ihr wahres Selbst auftreten zu können. Und wir lieben sie", sagte sie gegenüber ABC News. Rückblickend beschrieb Linda ihre erste Begegnung mit Caitlyn in Frauenkleidung als emotional überwältigend – sie sei einfach in Tränen ausgebrochen. Letztlich habe ihr auch dieser Moment geholfen, Caitlyns Identität vollständig anzunehmen. "Ich musste das respektieren, ehren und mein Leben weiterleben", so Linda.

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Getty Images Linda Thompson bei einem Event in Beverly Hills im Oktober 2022

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Instagram / ltlindathompson Linda Thompson und Caitlyn Jenner während ihrer Ehe

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Getty Images Caitlyn Jenner, TV-Persönlichkeit und Sportlerin