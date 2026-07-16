Olympia-Comeback: Sunisa Lee will zurück auf die Turnmatte

Olympiasiegerin Sunisa Lee (23) meldet sich nun mit großen Plänen zurück: Die 23-jährige US-Turnerin kündigte jetzt auf Instagram ihr Comeback an und machte deutlich, dass sie die Olympischen Spiele 2028 fest im Blick hat. "Ich bin zurück", schrieb sie zu einem emotionalen Video. Darin erklärt Suni: "Ich weiß, wozu ich fähig bin. Ich bin bereit, alles zu tun, um dorthin zu kommen." Am Ende des Videos heißt es vielversprechend: "Das ist mehr als nur ein Comeback."

Begleitet wird ihre Rückkehr von einer neuen Dokumentation der Fanatics Studios. Wie Just Jared berichtet, soll der Film Suni auf ihrem Weg zurück an die Weltspitze begleiten und dabei auch persönliche Einblicke in ihre Herausforderungen geben. In einem Statement erklärte die Turnerin gegenüber The Hollywood Reporter: "Es geht nicht darum, jemandem etwas zu beweisen. Es geht darum, für mich selbst da zu sein und herauszufinden, was möglich ist." Nach all ihren Erfolgen und Rückschlägen wolle sie nun herausfinden, "was passiert, wenn ich weitermache."

Suni hatte sich 2023 nach gesundheitlichen Problemen mit ihren Nieren zunächst aus dem Turnen zurückgezogen, kehrte jedoch wenig später in den Spitzensport zurück. Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris gewann sie dann mit dem US-Team Gold sowie zweimal Bronze im Mehrkampf und am Stufenbarren. Nach einer Wettkampfpause im Jahr 2025 nimmt die 23-Jährige nun Kurs auf ihre dritten Olympischen Spiele. Während Suni ihre Rückkehr bereits offiziell gemacht hat, halten sich Stars wie Simone Biles (29) ihre Zukunft bei Olympia bislang noch offen.

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Getty Images Sunisa Lee bei den Olympischen Spielen in Paris 2024

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Getty Images Sunisa Lee bei der Victoria’s Secret Fashion Show 2025

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Getty Images US-Turnerin Sunisa Lee bei den Olympischen Spielen 2020