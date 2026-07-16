Rassismusvorwurf: Blue-Sänger Lee Ryan droht Gefängnis

Für Blue-Sänger Lee Ryan (43) könnte es nun doch noch hinter Gitter gehen. Der 43-Jährige scheiterte jetzt mit seiner Berufung vor dem High Court – und das im Zusammenhang mit einem Vorfall, der sich bereits im Juli 2022 an Bord eines British Airways-Fluges von Glasgow nach London zugetragen hatte. Ryan soll damals betrunken eine Flugbegleiterin namens Leah Gordon rassistisch beleidigt und an den Handgelenken gepackt haben. Im September 2023 war er am Isleworth Crown Court wegen rassistisch motivierter Körperverletzung und beleidigendem Verhalten gegenüber einem Crew-Mitglied verurteilt worden – damals noch mit einer Bewährungsstrafe von zwölf Monaten. Gegen diese Verurteilung hatte Ryan rechtliche Schritte eingeleitet.

Im November 2023 wurde seine ursprüngliche Strafe zunächst aufgehoben. Im November 2024 gab ein Gericht seiner Berufung dann teilweise statt – der Schuldspruch wegen bedrohlichen Verhaltens gegenüber der Crew wurde aufgehoben. Die Verurteilung wegen Körperverletzung blieb jedoch bestehen. Nun versuchte Ryan, den Fall vor den High Court zu bringen – vergeblich. Die zuständigen Richter Lord Justice Holgate und Mr Justice Johnson wiesen seinen Antrag ab. Sie betonten, das Gericht habe Leah Gordons Aussage als glaubwürdiger eingestuft. In der Urteilsbegründung hieß es laut Mirror, sie sei zum Tatzeitpunkt nüchtern und eine konsistente sowie überzeugende Zeugin gewesen. Ryans Schilderungen hingegen seien widersprüchlich gewesen. Jetzt muss er zur erneuten Strafzumessung vor Gericht erscheinen – und riskiert dabei eine Gefängnisstrafe. Das Vergehen der rassistisch motivierten Körperverletzung kann mit bis zu sieben Jahren bestraft werden.

Ryan hatte den Vorfall auf dem Flug damals ganz anders dargestellt. Gegenüber dem Gericht erklärte er, er habe keine Erinnerung an den Flug, und seine Handlungen seien spielerisch gemeint gewesen. Er bestritt, rassistisch motiviert gehandelt zu haben, und sagte laut Mirror: "Es tut mir leid. Mein Bandmitglied ist schwarz, ich bin kein Rassist, ich hatte schwarze Freundinnen, gemischtrassige Freundinnen. (...), da steckte keine Böswilligkeit oder Absicht dahinter, jemanden zu verletzen." Leah Gordon hingegen berichtete, Ryan habe ihr zunächst gesagt, sie sei wunderschön, bevor er Kommentare über ihre Hautfarbe machte und sie an den Handgelenken fasste. Sie empfand seine Aussagen als abwertend und erklärte: "Es fühlte sich an, als würde er sagen, ich sei schön für eine schwarze Person, weil er meine Hautfarbe auf diese Weise beschrieb." Lee Ryan ist vor allem als Mitglied der britischen Boyband "Blue" bekannt, die mit Songs wie "All Rise" Anfang der 2000er Jahre weltweite Erfolge feierte.

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Getty Images Lee Ryan bei der "Convenience"-Premiere auf dem roten Teppich

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Getty Images Duncan James, Simon Webbe, Antony Costa und Lee Ryan von Blue

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Getty Images Lee Ryan, 2017