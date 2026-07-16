Gefängnisschock um Nick Reiner: So rapide baut er jetzt ab

Bei Nick Reiner (32) soll sich die Lage hinter Gittern dramatisch zugespitzt haben. Der Sohn des verstorbenen Regisseurs Rob Reiner (†78) sitzt seit Dezember 2025 im Twin Towers Correctional Facility in Los Angeles ein und ist laut einem neuen Bericht der Zeitung Daily Mail kaum noch wiederzuerkennen. Eine Quelle aus dem Umfeld der Familie sagte dem Blatt, Nick baue "rapide" ab. Demnach sei er fast kahl, stark abgemagert und habe tief eingefallene Augen. Auch seine Geschwister Jake Reiner (35) und Romy Reiner (28) sollen sich große Sorgen machen.

Laut dem Insider habe sich nicht nur Nicks Äußeres massiv verändert, sondern auch sein psychischer Zustand. "Nick sieht nicht mehr aus wie Nick", zitiert Daily Mail die namentlich nicht näher genannte Quelle. Er bekomme starke Medikamente und wirke inzwischen "wie ein vor sich hin plapperndes Kind". Sogar Gespräche mit seinen Anwälten sollen dem Bericht zufolge schwierig geworden sein. "Nick war viele Jahre lang nicht gesund", sagte der Insider und ergänzte: "Aber vor dem Gefängnis konnte man noch einige Aspekte seiner Persönlichkeit erkennen – jetzt nicht mehr." Nick hatte die gegen ihn erhobenen Vorwürfe im Februar zurückgewiesen und auf nicht schuldig plädiert. Während er auf seinen Prozess wartet, sieht er sich nun mit schweren Haftbedingungen konfrontiert. Ein ehemaliger Insasse des Gefängnisses beschrieb der Zeitung das Leben dort als extrem belastend, mit ständigem Geschrei, kaum Ruhe und nur wenig Sonnenlicht. Auch dies könnte zu Nicks verschlechtertem Geisteszustand beigetragen haben.

Die Morde an Rob und Michele Reiner (†70) hatten Ende 2025 für großes Aufsehen gesorgt. Die Eheleute waren damals tot in ihrem Haus im kalifornischen Brentwood gefunden worden, entdeckt von ihrer Tochter Romy. Nick wird beschuldigt, die Morde begangen zu haben. Schon zuvor soll es Spannungen innerhalb der Familie gegeben haben. Verschiedene US-Medien berichteten, dass Nick an Schizophrenie leide und in der Vergangenheit mit Drogenproblemen zu kämpfen hatte. Er soll im Rausch sogar einmal das Haus seiner berühmten Eltern verwüstet haben. Kurz vor deren Tod soll es zudem einen heftigen Streit gegeben haben, dabei habe Rob Gästen anvertraut, dass er sich große Sorgen um die psychische Verfassung seines Sohnes mache. Jake und Romy, die ihre gesamte Kindheit mit ihrem Bruder verbracht und nun beide Eltern verloren haben, stehen damit nicht nur einer juristischen, sondern auch einer sehr persönlichen Ausnahmesituation gegenüber. Während der Prozess auf sich warten lässt, rückt für die Familie neben der Aufarbeitung der Geschehnisse offenbar vor allem eine Frage in den Vordergrund: Wie es mit Nicks Gesundheit weitergehen kann.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nick Reiner im Los Angeles County Superior Court

Anzeige Anzeige

Imago Rob Reiner und Michele Singer Reiner

Anzeige Anzeige