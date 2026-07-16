Offiziell bestätigt: Das ist die Todesursache von Sam Neill

Die Todesursache von Sam Neill (†78) ist offiziell bestätigt: Der Schauspieler, der am 13. Juli im Alter von 78 Jahren in einem Krankenhaus in Sydney verstorben ist, erlag einer Lungenentzündung. Das teilte sein langjähriger Manager Philip Grenz sowohl gegenüber TMZ als auch dem Magazin Entertainment Weekly mit. Bemerkenswert ist dabei, dass Sam erst wenige Monate vor seinem Tod einen Kampf gegen eine schwere Krebserkrankung gewonnen hatte – und zuletzt noch vier Filmprojekte in Folge abgedreht hatte.

Sam hatte 2022 die Diagnose eines aggressiven Lymphoms im dritten Stadium erhalten. Mit einer innovativen Behandlung namens CAR-T-Therapie gelang es ihm, die Krankheit zu besiegen. Im April dieses Jahres verkündete er in einem Interview mit dem australischen Programm 7News: "Ich hatte gerade einen Scan, und es ist kein Krebs mehr in meinem Körper. Das ist eine außergewöhnliche Sache." Alle vier Filmprojekte, an denen er zuletzt arbeitete, sollen in den kommenden Monaten erscheinen – darunter die romantische Komödie "The Last Resort" sowie das Ensemble-Spektakel "Godzilla x Kong: Supernova". Parallel bewirtschaftete Sam weiterhin sein preisgekröntes Weingut Two Paddocks in Neuseeland.

Schon vor einigen Tagen war bekannt geworden, dass Sam vor seinem Tod mit einer hartnäckigen Lungenentzündung zu kämpfen hatte. Nun steht fest, dass genau diese Erkrankung ihm schließlich das Leben genommen hat. Die Familie des Schauspielers möchte seinen Abschied ganz im Sinne des zurückhaltenden Stars gestalten: Es wird kein öffentliches Gedenk-Event geben, stattdessen ist ausschließlich eine intime Zeremonie auf seiner Farm geplant, wie Grenz gegenüber Entertainment Weekly erklärte. Wer seiner gedenken möchte, kann demnach statt Blumen an Organisationen spenden, die ihm am Herzen lagen – darunter die Dunstan Hospital Foundation, die Snowdome Foundation sowie neuseeländische Naturschutzprojekte wie den NZ Nature Fund.

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Getty Images Sam Neill bei den AACTA Awards 2025

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Getty Images Sam Neill, Schauspieler

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