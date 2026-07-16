Kim Kardashians Bodyguard stirbt bei einem Autounfall

Traurige Nachrichten aus dem Umfeld von Kim Kardashian (45): Ihr langjähriger Bodyguard Mason Haynes ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie aus einer GoFundMe-Seite hervorgeht, verunglückte der Sicherheitsprofi am 4. Juli, nur zwei Tage bevor er seinen 53. Geburtstag gefeiert hätte. Mason arbeitete viele Jahre eng mit Kim und ihrer Mutter Kris Jenner (70) zusammen, außerdem schützte er Kanye West (49) bei öffentlichen Auftritten. Auch Stars wie Kevin Hart (47), Nicki Minaj (43), Charlie Puth (34) und Formel-1-Champion Lewis Hamilton (41) vertrauten auf den erfahrenen Personenschützer, der in der Branche als feste Größe galt.

Weitere Details zu dem Unglück wurden bislang nicht öffentlich gemacht. Auf der Spendenseite wird Mason als weit mehr als nur ein Bodyguard beschrieben. Dort heißt es, er habe bei jeder Begegnung sofort ein Gefühl von Vertrautheit vermittelt. Freunde sammeln nun Geld, um seine Gedenkfeier zu finanzieren und die Familie in dieser schweren Zeit finanziell zu entlasten. Mason hinterlässt seine Ehefrau Fay, seine Tochter Brooke und seinen Sohn Noah. Auch sein Arbeitgeber Trojan Security UK verabschiedete sich öffentlich von ihm. Auf Instagram schrieb die Firma laut ihrem Beitrag: "Wir möchten einer absoluten Legende im Personenschutz Tribut zollen. Big Mason. Viel zu früh gegangen. Ruhe in Frieden und flieg hoch, Bruder."

Mason war in der Welt des Personenschutzes über viele Jahre eine feste Größe. In einem früheren Interview mit London Now hatte er erzählt, dass die Kardashians zu seinen ersten prominenten Kunden gehörten. Auch beim schweren Raubüberfall auf Kim in Paris im Jahr 2016 war er Teil des Sicherheitsteams. Zu dem Vorfall sagte er damals gegenüber London Now: "Am ehesten müsste man über den Paris-Raub bei Kim Kardashian sprechen. Ich kann aber nicht ins Detail gehen." Abseits des Rampenlichts erinnern sich viele an ihn vor allem als hilfsbereiten Familienmenschen mit großem Herzen.

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