TV-Legende Hal Williams ist im Alter von 91 Jahren gestorben

Traurige Nachrichten aus Hollywood: Hal Williams (†91) ist tot. Der beliebte TV-Darsteller, der in den siebziger Jahren mit seiner Rolle als Officer Smitty in der Kultserie "Sanford and Son" berühmt wurde, ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Wie sein Manager Zna Portlock Houston gegenüber TMZ bestätigt, starb Hal am Mittwochmorgen in seinem Haus im kalifornischen Rancho Mirage. Laut Houston verstarb der Schauspieler eines natürlichen Todes, nachdem er bereits zuvor mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Fans und Kollegen trauern nun um den charismatischen Seriendarsteller, der über Jahrzehnte das US-Fernsehen prägte.

Wie Zna Portlock Houston weiter erklärt, hatte Hal sich erst vor rund zwei Wochen noch auf den Weg nach Ohio gemacht. Dort nahm er an einem besonderen Wiedersehen zu "Sanford and Son" teil und traf seinen früheren Serienpartner Howard Platt wieder, der in der Show Officer Hoppy spielte. Nach seiner Rückkehr habe sich Hal müde gefühlt. Kurz darauf sei er friedlich verstorben. Seinen Durchbruch feierte Hal 1972 mit "Sanford and Son" an der Seite von Comedy-Legende Redd Foxx, der den grantigen Fred Sanford spielte, und Demond Wilson, der dessen Sohn Lamont verkörperte. Nur ein Jahr später folgte mit der Rolle des Harley Foster in der Erfolgsserie "The Waltons" der nächste große TV-Coup.

Im Laufe seiner langen Karriere war Hal für viele Zuschauer ein vertrautes Gesicht auf dem Bildschirm. Neben seinem Part als Familienvater Lester Lenkins in der Sitcom "227" tauchte der Schauspieler immer wieder in beliebten Reihen wie "Magnum P.I.", "Good Times" und "L.A. Law" auf, ebenso in Klassikern wie "Gunsmoke", "Knots Landing" oder "Hill Street Blues". Auch im Kino hinterließ er Spuren, etwa in Filmen wie "The Rookie" und "Flight". Privat hielt Hal sein Leben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus, im Vordergrund stand für ihn über viele Jahre die Arbeit am Set und die enge Verbundenheit zu seinen Serienkollegen, mit denen er zuletzt noch beim "Sanford and Son"-Treffen Erinnerungen teilte.

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Getty Images Hal Williams bei den Essence Black Women In Hollywood Awards 2025 im Fairmont Century Plaza, Los Angeles

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Getty Images Hal Williams bei der 4. Dynamic and Diverse Celebration der Television Academy und SAG-AFTRA in North Hollywood, 2016

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Getty Images Hal Williams, Schauspieler