Jennifer Aniston hat Oprah-Villa zur Luxus-Oase gemacht

Nach mehr als einem Jahr Renovierungsarbeiten ist es so weit: Jennifer Anistons (57) prächtige Villa in Montecito, Kalifornien, ist fertig und bereit zum Einzug. Das toskanisch anmutende Anwesen, das die Schauspielerin im Jahr 2022 für rund 14,8 Millionen US-Dollar (umgerechnet 12.955.182 Euro) von Oprah Winfrey (72) in einem Off-Market-Deal erworben hatte, strahlt heute in neuem Glanz. Schicke Outdoor-Möbel haben die Baugeräte ersetzt, der ehemals leere Pool ist nun bis zum Rand gefüllt, und üppiges Grün säumt die Treppen, die in den unteren Teil des Gartens führen. Mit Terrassen, gepflegten Gärten sowie Blick auf Ozean und Berge ist das Anwesen laut dem Magazin Architectural Digest eine wahre Idylle.

Die Entscheidung, die Villa zu ihrem Sommerdomizil zu machen, kam nicht von ungefähr. Wie die Daily Mail, der Vorher-Nachher-Fotos des Luxusanwesens vorliegen, bereits im Juni 2025 berichtete, sehnte sich Jennifer zunehmend nach Ruhe abseits des Trubels von Los Angeles. "Jen ist froh, einen sicheren Ort zu haben, an den sie sich zurückziehen kann", sagte damals ein Insider. "Obwohl sie Los Angeles liebt, weil sie dort aufgewachsen ist, sehnt sie sich derzeit nach einer ländlicheren Umgebung." Der Wunsch nach Sicherheit spielt ebenfalls eine Rolle: Im vergangenen Jahr erschütterte ein Stalker-Vorfall die Schauspielerin, als jemand die Eingangstore ihres Hauses in Bel Air rammte. In einem Interview mit Vanity Fair im August 2025 beschrieb Jennifer ihre Sicherheitsvorkehrungen als "Notwendigkeit" – und nicht als glamouröse Angelegenheit.

Das Anwesen, das im Jahr 1998 erbaut wurde, liegt auf einem privaten Grundstück, umgeben von Eichenbäumen und bietet Platz für bis zu 15 Autos. Ursprünglich hatte Oprah das Grundstück 2021 als Teil eines größeren Areals für 10,5 Millionen US-Dollar (umgerechnet 9.191.176 Euro) erworben, bevor sie es ein Jahr später aufteilte und verkaufte. Das Leben in der neuen Unterkunft teilt Jennifer mittlerweile mit ihrem Partner Jim Curtis, einem Hypnotherapeuten. Die beiden sind seit Anfang 2025 zusammen und gingen im November desselben Jahres mit einem gemeinsamen Instagram-Foto offiziell an die Öffentlichkeit. Curtis erzählte in der Today Show, wie die beiden zueinandergefunden haben: "Wir wurden einfach von Freunden vorgestellt. Das ist alles. Wir stellten fest, dass wir gemeinsame Freunde hatten und fingen einfach an zu plaudern." Es habe lange gedauert, bis sich die Beziehung entwickelt habe, so der Hypnotherapeut, mit dem Jennifer im Februar beim Möbel-Shopping gesehen wurde, weiter.

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Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

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Imago Oprah Winfrey bei der Stella-McCartney-Show während der Paris Fashion Week im März 2026

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Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston zeigt sich glücklich mit Jim Curtis