Charles erteilt Meghan und Harry "Maulkorb" nach Treffen

König Charles III. (77) hat seinen Sohn Prinz Harry (41), Schwiegertochter Herzogin Meghan (44) sowie die Enkelkinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) auf seinem Landsitz Highgrove House in der englischen Grafschaft Gloucestershire empfangen – und das unter strikter Geheimhaltung. Es war das erste Wiedersehen der Familie nach vier Jahren, und offenbar war es Charles ein besonderes Anliegen, dass davon zunächst niemand erfährt. Wie das Magazin Vanity Fair unter Berufung auf eine dem König nahestehende Quelle berichtet, wurden alle Beteiligten zur Verschwiegenheit verpflichtet. Selbst Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) sollen vorab nichts von dem Treffen gewusst haben. Der Buckingham-Palast bestätigte das Zusammenkommen erst, nachdem Harry Highgrove House bereits wieder verlassen hatte – ohne Fotos und ohne weitere Details.

Die Zusammenkunft dauerte rund eine Stunde. Auch Königin Camilla (78) war dabei: Sie eilte laut Vanity Fair spontan von ihrem nahegelegenen Privatanwesen Ray Mill House nach Highgrove, ohne vorher ein Wort darüber zu verlieren – nicht einmal ihrer eigenen Familie. "Charles wollte, dass Camilla ihm moralischen Beistand leistet – schließlich war sie während des ganzen Dramas um Harry eine wichtige Stütze für ihn. Sie weihte niemanden ein, nicht einmal ihre Familie. Sie setzte sich einfach ins Auto und fuhr hin", schildert die Quelle. Die Verschwiegenheit war demnach eine Bedingung, die Charles an das Treffen knüpfte – und zu der Harry sich offenbar auch bereit erklärt hatte. "Das war das Versprechen, das Harry seinem Vater gegeben hatte. Das ist von entscheidender Bedeutung, da die Familien sich zum ersten Mal seit vier Jahren wiedersehen. Harry war sehr froh, dass es dazu kam, denn zuvor war alles völlig ungewiss gewesen", so eine den Sussexes nahestehende Quelle.

Der Evening Standard wertet das heimliche Wiedersehen als mögliches Zeichen einer Annäherung zwischen Charles und seinem jüngeren Sohn – einer Beziehung, die durch Harrys Enthüllungen in seiner Autobiografie "Spare", in Interviews und einer Netflix-Dokumentation schwer belastet worden war. Mit Bruder William scheint die Lage derweil weiterhin angespannt zu sein: Während die Sussexes in Highgrove zu Gast waren, spielte der Prinz von Wales Polo in Windsor. Harrys Besuch in Großbritannien war zuletzt von Turbulenzen begleitet worden, unter anderem weil ungeklärte Sicherheitsfragen dazu geführt hatten, dass Meghan und die Kinder nicht wie geplant von Anfang an dabei sein konnten. Das nun stattgefundene Familientreffen markiert vor diesem Hintergrund einen neuen Moment in der Geschichte der Sussexes und des Königshauses.

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Getty Images König Charles III. trifft Soldaten des Royal Tank Regiment beim Families’ Day im Tank Museum in Bovington, Dorset

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen das Royal Children’s Hospital in Melbourne

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Instagram / meghan Prinzessin Lilibet und Prinz Archie