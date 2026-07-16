Sechs Jahre Ehe: Julia Garner und Mark sollen getrennt sein

Nach mehr als sechs Jahren Ehe soll es zwischen Julia Garner (32) und Mark Foster vorbei sein. Eine Quelle bestätigte gegenüber People, dass die Emmy-preisgekrönte Schauspielerin und der Frontmann von Foster the People sich getrennt haben. Erste Gerüchte über ein mögliches Liebes-Aus waren aufgekommen, als Julia zuletzt sowohl in Paris als auch in Los Angeles ohne ihren Ehering gesehen worden war. Öffentlich geäußert haben sich beide bislang nicht zu den Trennungsberichten.

Die beiden hatten sich 2013 beim Sundance Film Festival kennengelernt, kamen aber erst später zusammen – und zwar dank Instagram. Wie Julia gegenüber The Hollywood Reporter erzählte, fiel ihr auf, dass Mark ihre Posts likte, woraufhin sie ihm folgte und er ihr eine Direktnachricht schickte. Im April 2019 machte Mark ihr auf einem gemeinsamen Urlaub in Montana einen Heiratsantrag, bei dem er ihr ein eigens verfasstes Gedicht vorlas und dann vor ihr auf die Knie ging. Noch im selben Jahr, im Dezember 2019, heirateten die beiden in einer intimen Zeremonie im Rathaus von New York City.

Die Entscheidung für das Standesamt war für Julia eine bewusste: Ihre Eltern hatten dort vor rund vier Jahrzehnten ebenfalls geheiratet. Mark überraschte seine Frau beim ersten Tanz mit einem Song, den er extra für sie geschrieben, produziert und an diesem Tag live vorgetragen hatte. "Es war eine Überraschung", schwärmte Julia gegenüber Vogue und fügte hinzu: "Mark hat ihn geschrieben, produziert und gesungen. Es war sehr unwirklich und das schönste Geschenk, das ich je bekommen habe."

Anzeige Anzeige

Imago Julia Garner und Mark Foster, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Imago Julia Garner und Mark Foster, 2024

Anzeige Anzeige

Imago Mark Foster und Julia Garner bei der Vanity Fair Oscar Party 2023 in Beverly Hills