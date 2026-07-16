Dieses "Prominent getrennt"-Paar scheitert vorm Halbfinale

Das Finale von Prominent getrennt rückt immer näher – doch in der Villa der Verflossenen tummeln sich noch immer zu viele Ex-Paare. Deshalb heißt es kurz vor dem Endspurt: aussortieren! In einem alles entscheidenden Spiel kämpfen die Kandidaten um ihren Platz im Halbfinale. Bei der Challenge "Das ist ja schräg" müssen die Ex-Partner, die mit einer Stange auf dem Rücken miteinander verbunden sind, einen Würfel durch einen kniffligen Parcours balancieren und auf einem Zielpfosten ablegen. Wer am schlechtesten abschneidet, muss die Villa noch am selben Tag verlassen. Während Vanessa Nwattu (26) und Aleks Petrovic (35) als Einzige den zweiten Checkpoint erreichen, scheitern die übrigen Paare teils schon nach wenigen Metern.

Zurück in der Villa fällt schließlich die Entscheidung: Tessa Bergmeier (36) und Jakob Morgenstern haben beim Spiel am schlechtesten abgeschnitten und müssen "Prominent getrennt" kurz vor dem Finale verlassen. Für Tessa ein bitterer Moment. "Das ist superschade, dass wir so kurz vor dem Finale raus sind. Wir hätten das schaffen können – aber dazu braucht es halt zwei Menschen, die miteinander reden", erklärt sie enttäuscht. Für sie steht fest: Jakob trägt die Schuld an ihrem Aus. "Er hat mir nicht Bescheid gesagt. Er hat nicht geguckt, dass man da durch muss. Und ich habe ja nicht gesehen, wo er lang geht", klagt sie.

Wenig später macht sie ihrem Ärger gegenüber den anderen Frauen Luft: "Dieser Typ kann mich mal kreuzweise, ich will mit dem gar nichts mehr zu tun haben." Jakob sieht die Situation hingegen etwas anders. In seinem abschließenden Einzelinterview findet er trotz allem liebevolle Worte für seine Ex: "Ich verspüre noch viel Liebe für Tessa – du bist halt einfach eine tolle Person." Gleichzeitig erkennt er aber auch eine bittere Wahrheit: "Ich finde es wirklich schade, dass hier nur die Klarheit rausgekommen ist, dass das hier keine Zukunft hat, mit uns beiden."

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RTL Die "Prominent getrennt"-Kandidaten

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RTL / Africa Vumazonke Jakob Morgenstern und Tessa Bergmeier, "Prominent getrennt"-Kandidaten

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RTL Jakob Morgenstern und Tesssa Bergmeier bei "Prominent getrennt"