Megyn Kelly zerlegt Herzogin Meghans Emmy-Nominierung

Herzogin Meghans (44) Lifestyle- und Kochshow "With Love, Meghan" wurde kürzlich für einen Daytime Emmy in der Kategorie "Outstanding Lifestyle Series" nominiert – doch nicht alle sind begeistert davon. Journalistin Megyn Kelly (55) ließ in ihrer Sendung "The Megyn Kelly Show" kein gutes Haar an der Nominierung. Sie bezeichnete die Netflix-Serie als "scheußlich" und "möglicherweise das schlechteste Produkt, das in den vergangenen fünf Jahren im Fernsehen gelaufen ist". Die Emmy-Bekanntgabe war am Dienstag, dem 14. Juli, erfolgt – Kelly reagierte bereits einen Tag später darauf.

Besonders ein Moment aus der Show brachte Kelly zum Spotten: Meghan hatte in einer Folge gekaufte Erdnussbutter-Brezel-Snacks von Trader Joe's in personalisierte Tüten umgefüllt und das als kulinarische Veredelung präsentiert. "Elevate. Wir müssen alles veredeln. Man kann seine Erdnüsse und Brezeln veredeln, indem man sie aus der gekauften Tüte in einen Zellophanbeutel umfüllt – das ist eine Veredelung", äffte Kelly die Herzogin in ihrer Show nach. Sie fügte hinzu, die Nominierung sei zwar "bedeutungslos, aber genau das richtige Branding für sie". Die Sendung war trotz prominenter Gäste wie Mindy Kaling (47), Tan France (43) und Chrissy Teigen (40) nie in die Netflix-Top-10 vorgedrungen und wurde noch in diesem Jahr nach zwei Staffeln abgesetzt.

Neben der Serie hatte Netflix auch die Zusammenarbeit mit Meghans Lifestylemarke As Ever beendet, die unter anderem Marmeladen, Kerzen und Kochgeschirr verkauft. "Ihre Show lief nicht weiter, also ergab eine Fortsetzung der Partnerschaft keinen Sinn", zitierte Page Six einen Insider. Einem weiteren Insider zufolge, der sich gegenüber People äußerte, sei die Show "ein fantastischer Launchpad für As Ever" gewesen, doch die Kombination aus beidem sei "unglaublich zeitaufwendig" geworden. Meghan konzentriere sich nun voll auf den Aufbau ihrer Marke, die aktuell Verluste macht, und wolle weiterhin Koch- und Basteltipps über ihre Social-Media-Kanäle teilen.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Megyn Kelly und Herzogin Meghan

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Getty Images Megyn Kelly, Journalistin

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Justin Coit / Netflix Herzogin Meghan und Mindy Kaling in der Dokuserie "With Love, Meghan"