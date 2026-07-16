Nudelook in L.A.: Bianca Censori zieht alle Blicke auf sich

Bianca Censori (31) sorgt mal wieder für Aufsehen: Die Designerin und Ehefrau von Rapper Kanye West (49) wurde diese Woche bei einem gemeinsamen Ausflug in Los Angeles mit einem gewagten Nudelook gesichtet. Sie trug ein trägerloses Oberteil mit tiefem Ausschnitt in Hautfarbe, kombiniert mit einer hautengen Highwaist-Leggings und kniehohen dunkelbraunen Stiefeln. Auf auffälligen Schmuck verzichtete die gebürtige Australierin bewusst, um den Fokus ganz auf ihr Outfit zu legen. Ihr hellbraunes Haar fiel in natürlichen Wellen über ihre Schultern. Kanye hingegen setzte auf ein schlichtes schwarzes Hemd, eine schwarze Lederjacke und passende Hosen sowie hellbraune Stiefel. Das Paar wurde beim Schlendern durch ein Parkhaus gesichtet, bevor es zu seinem nächsten Ziel aufbrach. Das zeigen Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen.

Der gemeinsame Alltag in L.A. ist für Bianca und Kanye derzeit nur eine Auszeit von einem sehr geschäftigen Sommer. Erst im Juni reisten die beiden durch Europa, machten in der Schweiz Halt und besuchten die Art Basel in Basel, wo Bianca in einem glitzernden goldenen Einteiler für Schlagzeilen sorgte. Ein weiteres Highlight war Kanyes 49. Geburtstag, den das Paar laut TMZ zusammen mit engen Freunden im Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle, feierte – einem Hotel direkt am Schloss Versailles. Für das Fest sollen die beiden umgerechnet rund 350.000 Euro ausgegeben haben.

Dass Bianca in Sachen Mode eigene Vorstellungen hat, machte sie in einem Interview mit Vanity Fair deutlich. Gerüchten, ihr Mann bestimme, was sie anzieht, widersprach sie entschieden: "Ich würde nichts tun, was ich nicht tun möchte." Sie erklärte außerdem, dass sie und Kanye ihre Outfits gemeinsam entwickeln: "Ich und mein Mann arbeiten zusammen an meinen Outfits. Es war immer eine Zusammenarbeit, nie so, dass mir jemand gesagt hat, was ich zu tun habe." Während des Interviews merkte sie zudem an: "Wenn du mit Gianni Versace verheiratet wärst, würde er dir nicht auch ein Kleid geben?" Abseits der Mode ist Bianca auch kreativ aktiv: Sie führte Regie bei dem Musikvideo zum Song "Father" vom aktuellen Kanye-Album "Bully".

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Getty Images Kanye West und Bianca Censori, Februar 2025

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Instagram / ye Bianca Censori, Model

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Instagram / biancacensori Bianca Censori und Kanye West, Dezember 2025