Aussprache mit Henning? Anne Wünsche hat "die Schnauze voll"

Der Streit zwischen Anne Wünsche (34) und ihrem Ex Henning Merten (36) geht weiter – und er wird zunehmend öffentlich ausgetragen. Im Mittelpunkt des Konflikts steht die gemeinsame Tochter Juna, um deren Wohnort die beiden zuletzt sogar vor Gericht stritten. Das Ergebnis: Juna lebt inzwischen hauptsächlich bei ihrem Vater. Für Anne eine Entwicklung, die sie Henning offenbar nicht verzeihen kann. In einer Pressemitteilung hat die Influencerin nun klar Stellung dazu bezogen, ob sie sich eine Aussprache mit dem Social-Media-Star vorstellen kann: "Nein. Ich habe das jahrelang angeboten und bin immer wieder auf ihn zugegangen. Er hat mir jedoch das Leben immer wieder schwer gemacht, und mit dieser Aktion habe ich die Schnauze voll."

Ihre Antwort fällt eindeutig aus: Sie schließt ein klärendes Gespräch mit Henning aus. In der Pressemitteilung erklärt Anne: "Das kann man nicht mehr gutmachen. Er hat seine Tochter, um die er sich jahrelang nicht gekümmert hat, vor Gericht gezogen – und seiner Ex, der Mutter der gemeinsamen Tochter, das Kind mit Manipulation genommen, obwohl sie sich die letzten Jahre allein um alles bemüht hat." Für sie sei zu viel vorgefallen, um das Kriegsbeil zu begraben. Die OnlyFans-Bekanntheit betont abschließend: "Das ist nicht zu verzeihen."

Um ihrem Ex eins auszuwischen, ging Anne sogar noch einen Schritt weiter: Sie plakatierte seinen Wohnort. Die Influencerin ließ riesige Werbeflächen mit ihrem Gesicht drucken und platzierte sie nach eigenen Angaben ausgerechnet dort, wo Henning lebt. Auf Instagram erklärte sie die Aktion: "Jetzt dreht die Anne Wünsche wirklich am Rad. Hat sie sich wirklich Plakatflächen gebucht – ja, habe ich mit meiner Fresse drauf und einem QR-Code. Und das Krasse ist, das ist im Dorf von meinem Ex. Wenn der da jetzt vorbeifährt, sieht er immer mein Gesicht." Der QR-Code führte zu ihren Erotikseiten.

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Henning Merten auf Mallorca im Mai 2017

Anzeige Anzeige

Instagram / henningmerten Henning Merten, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Juna, 2025