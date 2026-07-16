Influencerin Laura Härtig stirbt nach Crash mit Olympionik

Traurige Nachrichten aus den Dolomiten: Die Influencerin Laura Härtig ist im Alter von 30 Jahren gestorben – und das just in den glücklichsten Tagen ihres Lebens. Nur zwei Tage nach ihrer Hochzeit mit Ehemann Tilman in Norditalien kam es am 23. Juni bei einer Fahrradtour im Bereich des Sellapasses zu einem schweren Unfall. Ihr Fahrrad kollidierte frontal mit einem Motorrad, das der ehemalige Skiolympionike Peter Runggaldier bergaufwärts fuhr. Der Aufprall fiel so heftig aus, dass Lauras Fahrrad laut Mirror in zwei Teile zerrissen wurde und sie auf die Straße geschleudert wurde.

Rettungskräfte reanimierten die 30-Jährige noch am Unfallort. Nach dem Unfall wurde Laura zunächst per Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Bozen geflogen. Ihre Familie veranlasste später ihre Verlegung nach Bayern, wo sie am 12. Juli ihren schweren Verletzungen erlag. Auch Peter erlitt bei dem Aufprall schwere Frakturen sowie innere Verletzungen. Der 57-Jährige meldete sich kurz darauf auf Instagram zu Wort und bat die Öffentlichkeit darum, seine Privatsphäre zu respektieren. Die Staatsanwaltschaft Trient ermittelt weiter zur genauen Unfallursache.

Kurz vor dem tragischen Unfall hatte Laura auf Instagram Bilder und Videos ihrer Hochzeit geteilt. Das Paar hatte in Norditalien vor einer Bergkulisse geheiratet, und unter einem Post vom 21. Juni schrieb die Influencerin: "Seelenverwandter fürs Leben." In den sozialen Netzwerken war sie unter dem Namen "AllTimeLaura" bekannt und beschrieb sich selbst als leidenschaftliche Outdoor-Enthusiastin mit einer Liebe zu Skifahren, Wandern, Klettern, Radfahren und den Bergen.

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Instagram / alltimelaura Laura Härtig, Influencerin

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Instagram / alltimelaura Laura Härtig, Influencerin

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