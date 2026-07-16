Auch Juna wohnt dort: Anne Wünsche erntet für Plakate Kritik

Dass Anne Wünsche (34) Plakate mit ihrem Gesicht und einem QR-Code zu ihren Erotikseiten im Wohnort ihres Ex Henning Merten (36) aufgehängt hat, sorgt im Netz für heftige Reaktionen. Während die Influencerin die Aktion selbst mit Humor nimmt und Henning bislang dazu schweigt, wächst in der Community die Empörung – vor allem, weil Tochter Juna ebenfalls in dem Dorf lebt. Viele Nutzer fragen sich, ob Anne dabei wirklich an ihre Tochter gedacht hat. Unter einem Promiflash-Beitrag häufen sich die kritischen Kommentare. "Warum muss man so ein Plakat in den Ort hängen, wo Juna wohnt? Hätte sie überall machen können, aber doch nicht dort", schreibt ein User.

Ein anderer sorgt sich besonders um den Schulalltag des Mädchens: "Bestimmt lustig, wenn Kinder den QR-Code scannen und vielleicht auch noch Kinder, die Juna kennen, die denkt auch nicht nach, ich hoffe, sie wird dadurch nicht gemobbt in der Schule." Auch andere Stimmen zeigen wenig Verständnis für die Aktion: "Mich macht das gerade sehr sprachlos. Ihre Tochter wohnt jetzt in dem Ort, hat dort Freunde und trifft sich höchstwahrscheinlich auch draußen mit ihnen. Sie muss das alles sehen. Und dann auch noch in der Schule. Oh mein Gott, ich möchte gar nicht darüber nachdenken." Einige gehen sogar so weit, Annes Erziehungsfähigkeit grundsätzlich infrage zu stellen: "Kann man dem Gericht nur gratulieren, dass sie Juna zum Papa gegeben haben."

Anne erklärte auf Instagram, die Plakate seien ganz bewusst in dem Dorf aufgetaucht, in dem Henning lebt. Dazu sagte sie schmunzelnd: "Jetzt dreht die Anne Wünsche wirklich am Rad. Hat sie sich wirklich Plakatflächen gebucht – ja, habe ich mit meiner Fresse drauf und einem QR-Code. Und das Krasse ist, das ist im Dorf von meinem Ex. Wenn der da jetzt vorbeifährt, sieht er immer mein Gesicht." Nach nur einem Tag wurden die Flächen laut ihrer Aussage sogar schon mit Graffiti besprüht. Anne nahm auch das locker und kommentierte: "Es ist so bekloppt, dass es lustig ist. Das ist mein Humor – leg dich nicht mit Anne Wünsche an." Rund 2.000 Euro habe sie dafür pro Plakatplatz bezahlt.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Juna, 2025

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Instagram / henningmerten Henning Merten, Influencer