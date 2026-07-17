Chloë Sevigny ehrlich: Das steckt hinter ihrer harten Schale

Chloë Sevigny (51) ist seit fast drei Jahrzehnten ein fester Bestandteil Hollywoods – doch hinter ihrer coolen Außenwirkung steckt eine Frau, die mit ihrer eigenen Bekanntheit lange gehadert hat. Im Gespräch mit dem Magazin People blickt die Schauspielerin jetzt auf ihre frühen Karrierejahre zurück und gibt zu: "Ich glaube, als ich jünger war, hatte ich eine sehr komplizierte Beziehung zum Ruhm. Ich wollte Künstlerin und Schauspielerin sein, aber ich wollte nicht berühmt werden." Weil die Menschen das damals nicht verstanden hätten, habe sie sich eine Art Schutzschale zugelegt – eine harte Fassade, die ihr dabei half, mit dem plötzlichen Interesse der Öffentlichkeit umzugehen.

Gerade diese harte Hülle erkennt Chloë auch in ihrer aktuellen Figur Tatum wieder. In "The Five Star Weekend", das derzeit beim Streamingdienst Peacock läuft, spielt sie die Kindheitsfreundin von Jennifer Garners (54) Figur Hollis Shaw. Die Geschichte dreht sich um Freundschaft, Trauer und einen gemeinsamen Trip nach Nantucket nach dem tragischen Tod von Hollis' Ehemann. Über Tatum sagte Chloë laut People, dass die Figur im Verlauf der acht Folgen eine starke Entwicklung durchlaufe und am Ende erkenne, was ihr ihre Engstirnigkeit womöglich genommen habe. Gleichzeitig betonte die Schauspielerin, dass viele Menschen sie im echten Leben ebenfalls für kühl hielten, sie hinter dieser Wirkung aber ganz anders sei: "Jeder, der mich kennenlernt, weiß, dass ich eigentlich ziemlich albern und goofy bin."

Auch Jennifer Garner zeichnete im Gespräch mit People ein sehr persönliches Bild ihrer Kollegin. Sie beschrieb Chloë als "so emotional zugänglich und so verbunden mit jedem, mit dem du verbunden bist". Jennifer gab zugleich zu, vor dem ersten gemeinsamen Table Read ziemlich aufgeregt gewesen zu sein. "Ich bin emotional sehr vorstädtisch und das Gegenteil von urban cool, und Chloë ist das Gesicht von urban cool", erklärte sie. Chloë wurde in ihren Zwanzigern durch Filme wie "Boys Don't Cry" und "American Psycho" bekannt und steht seit Jahrzehnten in der Öffentlichkeit. Umso bemerkenswerter ist ihr jetziger Blick auf diese Zeit, in der sie sich nach außen abschirmte, obwohl hinter der harten Schale offenbar immer mehr steckte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chloë Sevigny

Anzeige Anzeige

Getty Images Chloë Sevigny bei den Golden Heart Awards zugunsten von God's Love We Deliver in New York City, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Chloë Sevigny beim Filmfestival in Cannes, Mai 2018

Anzeige