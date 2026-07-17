Ariana Grande kuschelt mit Ex Ricky bei Spaziergang im Park

Ariana Grande (33) und ihr Ex Ricky Alvarez (35) machen ihre Wiedervereinigung offenbar ganz offiziell öffentlich: Die beiden wurden am Donnerstag bei einem romantischen Spaziergang durch den New Yorker Central Park fotografiert. Auf den Bildern, die TMZ vorliegen, ist das Paar eng aneinandergeschmiegt zu sehen – Rickys Arm liegt dabei um Arianas Schultern, während die Sängerin ihren Arm um seine Taille geschlungen hat. Mit dabei war offenbar auch ein Hund, der Arianas Vierbeiner Toulouse sehr ähnlich sieht. Beide waren lässig gekleidet: Die Sängerin trug ein schwarzes Outfit mit einem nudefarbenen Haarband und einem lockeren Dutt, ihr Begleiter setzte auf Tarnhosen, ein ärmelloses schwarzes T-Shirt und eine blaue New York Knicks-Kappe.

Damit zeigen Ariana und Ricky zum wiederholten Mal, dass sie wieder ein Paar sind. Schon zuvor war Ricky an ihrer Seite, als sie im Rahmen ihrer "Eternal Sunshine"-Tour in Texas unterwegs war, und am vierten Juli verbrachten sie gemeinsam Zeit in Arianas Heimatstadt Boca Raton in Florida, wo sie zusammen in einem Whole-Foods-Supermarkt einkauften. Außerdem fiel bei einem Konzert im Barclays Center in Brooklyn eine auffällige Textänderung auf: In ihrem Hit "Thank U, Next" – in dem sie mehrere ihrer Ex-Freunde namentlich erwähnt – sang Ariana statt "Ich habe ein paar Songs über Ricky geschrieben – heute höre ich sie und muss darüber lachen" plötzlich: "Ich habe ein paar Songs über Ricky geschrieben – wir finden immer unseren Weg zurück." Ein Insider berichtete gegenüber Page Six: "Ariana hat die Beziehung mit Ricky neu entfacht, aber sie stürzt sich nicht überstürzt hinein. Sie hat gerade sehr viel um die Ohren und ist mit ihrer Tournee nach wie vor sehr beschäftigt, also nehmen sie es Schritt für Schritt."

Ariana und Ricky lernten sich kennen, als er 2015 als Backgroundtänzer an ihrer Honeymoon-Tour teilnahm. Die beiden dateten sich kurz zwischen 2015 und 2016. Laut dem Insider habe Ricky über all die Jahre engen Kontakt zu Arianas Familie gehalten – etwas, das die Sängerin sehr zu schätzen wisse. "Er hat sich außerdem bemüht, sie auf ihrer Tour zu unterstützen, was nicht unbemerkt geblieben ist", so die Quelle weiter. Das Liebes-Comeback der beiden folgt auf Arianas Trennung von Ethan Slater (34), mit dem sie rund drei Jahre zusammen war.

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Collage: Instagram / arianagrande, Instagram / rickyrozay Collage: Ariana Grande und Ricky Alvarez

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Getty Images Ariana Grande bei der Europa-Premiere von "Wicked: For Good" in London

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Imago Ariana Grande mit Freund Ricky Alvarez bei der Ankunft am Tokyo International Airport, 11. April 2016