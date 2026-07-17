Traumfigur: Das ist Georgina Rodríguez' Fitnessgeheimnis

Während Cristiano Ronaldo (41) bei der Fußball-WM 2026 auf dem Platz für Schlagzeilen sorgte, zieht auch seine Verlobte Georgina Rodríguez (32) gerade jede Menge Aufmerksamkeit auf sich. Vor allem online ist das Model ein echter Blickfang: Auf Instagram folgen ihr inzwischen mehr als 75 Millionen Menschen, wo sie immer wieder Einblicke in ihren Alltag, ihre Strandmomente und ihre auffälligen Bikini-Looks gibt. Doch wie hält sich Georgina in Form? Das Geheimnis hinter ihrer Traumfigur steckt in einer strengen Kombination aus intensivem Sport und bewusster Ernährung, wie sie im Gespräch mit Women's Health erzählte.

Georgina setzt demnach auf viel Disziplin beim Training und arbeitet bis zu sechsmal pro Woche an ihrer Fitness. Zu ihren bevorzugten Übungen gehören Kniebeugen, Cable Pull-throughs, Planks und Liegestütze. Gegenüber Women's Health sprach sie auch darüber, wie sehr sie Cristiano als Sportler beeindruckt. "Er ist ein Spitzensportler. Es ist unglaublich, wie er sich auf seine Leidenschaft für den Fußball konzentriert und sich ihr widmet", erklärte sie dem Magazin. Außerdem sagte sie: "Wenn es um Fitness geht, schlägt Cristiano mich um Längen. Cristiano trainiert morgens und noch einmal nachmittags."

Damit ihr Körper sich von den intensiven Trainingseinheiten erholen kann, achtet Georgina auch auf ihre Ernährung. Gegenüber Women’s Health verriet sie: "Morgens habe ich ein französisches Omelett mit Orangensaft und Kaffee mit Milch. Am späten Vormittag esse ich nach dem Training eine Banane." Mittags setzt sie auf gegrilltes Fleisch, Gemüse und Püree, abends kommt meist Ähnliches auf den Tisch. Zwischendurch snackt sie gern Dosenmuscheln mit Zitrone. In ihrer Netflix-Doku "I'm Georgina" gestand sie jedoch auch, dass sie sich an Cheatdays Chorizo-Sandwiches und Würstchen gönnt. Georgina und Cristiano haben sich 2016 kennengelernt, im August 2025 machten die beiden ihre Verlobung öffentlich. Die Hochzeit soll noch dieses Jahr auf Madeira stattfinden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez bei den MTV EMAs in Sevilla im November 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / cristiano Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez im September 2024