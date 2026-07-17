Lewis Hamilton zeigt Kim Kardashian ganz offiziell im Netz

Lewis Hamilton (41) und Kim Kardashian (45) machen ihre Beziehung jetzt offiziell: Der Formel-1-Star postete am Donnerstag, den 16. Juli, auf Instagram mehrere Fotos und ein Video, die ihn gemeinsam mit der Unternehmerin zeigen. Zu sehen sind die beiden bei einem zärtlichen Moment auf einem Boot auf einem See. In dem Video zieht Kim den Rennfahrer lachend ins Wasser, bevor beide gemeinsam eintauchen. Ein weiteres Bild zeigt Lewis mit dem Arm um Kims Schulter gelegt – sie trägt dabei einen Hoodie seiner Lifestyle-Marke +44 um die Taille gebunden. Dazu schrieb er schlicht: "Halte deine Menschen nah." Kim kommentierte den Beitrag mit einem Herz-Emoji, und auch ihre Mutter Kris Jenner (70) likte den Post des frisch geouteten Paares.

Die Romanze der beiden hatte sich bereits in den vergangenen Monaten angedeutet. Laut Berichten wurden Lewis und Kim erstmals gemeinsam bei einer Silvesterparty von Kate Hudson (47) in Aspen gesichtet. Es folgten ein romantisches Wochenende in den Cotswolds in England, ein gemeinsamer Auftritt beim Super Bowl Anfang Februar sowie weitere Treffen in Lake Powell, Tokio, beim Coachella-Festival und in Malibu, wie E! News berichtet. Auch Kim selbst hatte zuvor bereits einen Hinweis gegeben: Sie postete ein Foto von sich mit Lewis und ihrer achtjährigen Tochter Chicago und schrieb dazu: "Sommer am See mit meinen Lieblingsmenschen." Lewis' Instagram-Post erschien zudem kurz nachdem Kris Jenner den Tod ihrer Mutter Mary Jo Shannon bekanntgegeben hatte, die im Alter von 91 Jahren verstorben war. Kim postete wenige Minuten nach Lewis ihrerseits eine emotionale Hommage an ihre Großmutter: "Meine liebe Oma MJ, meine beste Freundin, meine Klatschpartnerin, mein ewiger Zwilling... Du hast uns allen die Bedeutung von Familie beigebracht", schrieb sie auf Instagram.

Dass Lewis und Kim sich schon länger kennen, ist kein Geheimnis. Die beiden trafen sich bereits 2014 gemeinsam bei den GQ Men of the Year Awards – damals noch in anderen Beziehungen: Lewis war mit Sängerin Nicole Scherzinger (48) zusammen, Kim mit Kanye West (49). Berichten zufolge schloss Lewis damals auch eine Freundschaft mit dem Rapper und nahm 2015 sogar an einem Osterfrühstück der Familie teil. Kim war zuletzt mit dem Comedian Pete Davidson (32) liiert, nachdem ihre Ehe mit Kanye geschieden worden war. Die Unternehmerin und Mutter von vier Kindern ist durch die Realityshow Keeping Up with the Kardashians weltbekannt. Lewis gilt als einer der erfolgreichsten Formel-1-Fahrer aller Zeiten und fährt mittlerweile für Ferrari.

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Instagram / lewishamilton Lewis Hamilton und Kim Kardashian auf einem Boot

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Instagram / lewishamilton Lewis Hamilton und Kim Kardashian – sie trägt einen Hoodie seiner Lifestyle-Marke +44

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, ihre Kinder und Lewis Hamilton in in Rennanzügen