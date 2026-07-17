30 Jahre später: Carmen Electra (54) zurück im Playboy

Drei Jahrzehnte nach ihrem ersten Auftritt ist Carmen Electra (54) zurück im US-Playboy. Die 54-jährige Schauspielerin und Model-Ikone war 1996 erstmals in dem berühmten Magazin zu sehen – jetzt kehrt sie für die Sommerausgabe 2026 zurück, die laut Page Six ab dem 28. Juli erhältlich ist. Darin schlüpft Carmen in die Rolle einer Playboy-Ratgeberin und beantwortet Leserfragen zu Liebe, Selbstvertrauen und Neuanfängen. Auf den Fotos, die Fotograf Max Montgomery aufnahm, zeigt sie sich in einem Netz-Catsuit, Stiletto-Absätzen und einem Korsettgürtel – genauso verführerisch wie eh und je.

In ihrer Ratgeberkolumne lässt Carmen sich einige offene Worte entlocken: Auf die Frage, ob eine frisch geschiedene Leserin dem unbeschwerten Lebensgefühl ihrer frühen 20er nachjagen solle, schreibt sie laut dem Portal: "Wen kümmert es, ob das ein Klischee ist? Mach es einfach." Und was ein Mann nach 40 aufgeben sollte? Carmens Antwort: "Nichts. Gar nichts. Jung bleiben, Spaß haben, heiß bleiben, oder?" Neben Carmen ist in der Sommerausgabe auch Cara Delevingne (33) zu sehen, die das Cover ziert. Das Model ist damit die erste offen lesbische Frau auf einem gedruckten Playboy-Cover und posiert dafür in einem Latex-Korsett.

Den Mut, sich immer wieder neu zu erfinden, verdankt Carmen nach eigener Aussage dem verstorbenen Musiker Prince (†57). "Er hat mir sehr viel Selbstvertrauen gegeben", erklärt sie laut Page Six. Der Sänger hatte sie einst entdeckt und ihr auch den Künstlernamen Carmen Electra gegeben – den sie inzwischen übrigens offiziell als ihren rechtlichen Namen eintragen ließ. Ihr bürgerlicher Name lautet Tara Leigh Patrick. Abseits des Playboys ist die Schauspielerin derzeit auch auf der großen Leinwand zu sehen: Sie spielt in "Scary Movie 6" mit, der aktuell in den Kinos läuft. 2023 stand sie zudem gemeinsam mit Kollegin Jenny McCarthy (53) für eine Bademode-Kampagne von Skims vor der Kamera.

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Getty Images Carmen Electra bei der 33. jährlichen Race to Erase MS Gala in Los Angeles, Juni 2026

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Getty Images Cara Delevingne bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Carmen Electra bei "Baywatch"