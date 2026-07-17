Zum neunten Mal Papa: Menowin Fröhlich & Ronjas Baby ist da

Für Menowin Fröhlich (38) ist der Juli 2026 gleich doppelt aufregend: Nachdem er sich im Mai bei DSDS den Siegertitel geholt hatte, wurde der Musiker jetzt erneut Vater. Seine Partnerin Ronja brachte am 16. Juli das gemeinsame Töchterchen Mavie-Soleyn auf die Welt. Eigentlich war das Mädchen erst für August erwartet worden – doch die Kleine ließ sich nicht so lang Zeit. Menowin verrät gegenüber RTL: Mutter und Kind sind wohlauf.

Mavie-Soleyn kam mit einem Gewicht von 2.400 Gramm zur Welt. Schon vor der Geburt hatte Menowin verraten, dass es ein Mädchen wird – und auch der Name stand bereits fest. Gegenüber dem Sender zeigte sich der Sänger überglücklich: "Ich bin glücklich, dass sie gesund ist. Wir haben uns schon immer ein gemeinsames Kind gewünscht und unser Wunsch ist in Erfüllung gegangen." Und er ergänzte: "Für mich ist dieses Kind der letzte Schritt für das komplett neue Leben." Schon vor der Geburt hatte er im Gespräch deutlich gemacht, wie sehr er sich auf den Nachwuchs freut: "Es fühlt sich schon richtig gut an."

Für Menowin ist Mavie-Soleyn bereits das neunte Kind. Vor wenigen Monaten hatte Menowin in einem Interview mit dem Sender schon verraten, dass er einen großen Familientraum hat. Ausgelöst wurde das Gespräch durch eine Frage über Bushido (47) und dessen XXL-Villa. Der Sänger erzählte von seinem Traum: "Ja, es wäre schön, alle Kinder unter einem Dach zu haben." Gleichzeitig blieb er bodenständig und räumte im Hinblick auf die anderen Elternteile ein: "Das kannst du ja nicht einfach so machen."

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Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich und Ronja, Juli 2025

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Imago Menowin Fröhlich feiert den DSDS-Sieg mit einem Kuss von Ronja Lehmann in den MMC-Studios Köln

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Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich im Mai 2025

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