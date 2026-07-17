Messi ganz privat: So begann seine große Liebe mit Antonela

Auf dem Rasen ist Lionel Messi (39) einer der erfolgreichsten Fußballer aller Zeiten – zu Hause mit seiner Frau Antonela Roccuzzo (38) und den drei gemeinsamen Söhnen, Thiago, Matteo und Ciro, die für ihn die größte Inspiration sind, ist er einfach nur Papa. In einem Interview mit Apple Music erzählte der achtfache Ballon-d'Or-Gewinner dem Moderator Zane Lowe (52) jetzt, wie er sein Familienleben bewusst von seinem Status als Weltstar trennt. "Wenn ich nach Hause komme, versuche ich, ein normaler Vater zu sein, ein normaler Ehemann, wie jeder andere auch, der die Verantwortungen übernimmt, die wir alle haben", erklärte er. Und abseits von Ruhm und Erfolg sei er "eine ganz normale Person", die Grenzen setze, spiele und Zeit teile – mit seinen Kindern und seiner Frau.

Dass Lionel und Antonela einmal das wohl bekannteste Fußballer-Ehepaar der Welt werden würden, war beim ersten Treffen noch nicht abzusehen. Kennengelernt haben sie sich als Kinder im argentinischen Rosario, als sein damaliger Teamkollege Lucas Scaglia ihn zum Familienurlaub einlud und er dabei Scaglias Cousine Antonela kennenlernte. Damals wusste noch keiner der beiden, dass diese Begegnung der Anfang einer lebenslangen Liebesgeschichte sein würde. Erst 2005, als Lionel nach einem Schicksalsschlag zurück in die Heimat reiste – Antonelas beste Freundin war bei einem Unfall ums Leben gekommen –, entwickelte sich aus der Freundschaft eine Romanze. Nachdem Antonela ihr Studium an der Nationaluniversität Rosario abgeschlossen hatte, zog sie zu ihm nach Barcelona, und seitdem sind die beiden unzertrennlich. Am 30. Juni 2017 heirateten sie schließlich in Rosario. Die Feier wurde trotz einiger Pannen von einer lokalen Zeitung als "Hochzeit des Jahrhunderts" bezeichnet. Kein Wunder, schließlich waren Gäste wie Shakira (49) und ihr damaliger Partner Gerard Piqué (39) sowie Fußballstars wie Luis Suárez (39) und Neymar (34) dabei.

Egal ob Barcelona, Paris oder Miami – Antonela und die drei Söhne zogen bei jedem Vereinswechsel mit. Über seine Frau schwärmte Lionel 2019 gegenüber Marca: "Sie hat viele gute Eigenschaften. Wie sie ihren Alltag meistert, ihre Persönlichkeit, sie ist immer gut gelaunt und geht Problemen auf bewundernswerte Weise an. Sie ist eine sehr intelligente Person, die in allen Bereichen des Lebens großartig ist." Auf Instagram teilen beide regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben – Stadionmomente, Urlaubsbilder aus tropischen Paradiesen, Kuschelzeit am Pool. Einen solchen Schnappschuss versah Lionel im Sommer 2023 mit den Worten: "Immer so. #familia." Dass die Familie trotz des Rummels um den Superstar bodenständig geblieben ist, beschrieb der argentinische Sportkommentator Ariel Senosiain gegenüber The Athletic so: "Nach all seinen Erfolgen, Meisterschaften, dem Druck und den Niederlagen ist er immer er selbst geblieben." Und über Antonela sagte er: "Sie weiß, dass er der Star ist – aber wenn man ihr begegnet, merkt man sofort, wie geerdet sie ist."

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Getty Images / Eitan Abramovich Lionel Messi und Antonella Roccuzzo

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Getty Images Antonela Roccuzzo und Lionel Messi im Mai 2023

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Antonella Roccuzzo mit ihren Söhnen Thiago und Mateo im Stadion von Barcelona