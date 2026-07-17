Oscarpreisträgerin Brenda Fricker mit 81 Jahren verstorben

Traurige Nachrichten aus der Filmwelt: Brenda Fricker ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Die irische Oscarpreisträgerin, die weltweit vor allem als Taubenfrau aus Kevin – Allein in New York bekannt wurde, ist laut einer Bestätigung ihres Agenten Phil Belfield verstorben. Gegenüber The Sun fand er bewegende Worte für die Schauspielerin und erklärte: "Wir werden nie wieder jemanden wie sie sehen und die Welt ist durch ihr Fehlen ärmer geworden." Außerdem sagte er dem Blatt: "Es war mir eine Ehre, sie zu kennen, zu lieben und mit ihr zu arbeiten, und sie wird immer einen Platz in meinem Herzen und in den Herzen so vieler Film- und TV-Fans auf der ganzen Welt haben."

Brenda startete ihre Karriere bereits in den 60er-Jahren mit einer kleinen Rolle in der Literaturverfilmung "Of Human Bondage". In den folgenden Jahrzehnten arbeitete sie sich Schritt für Schritt nach oben und überzeugte sowohl in TV-Produktionen als auch in Kinofilmen. Ihren größten beruflichen Triumph feierte sie 1989 mit dem Drama "Mein linker Fuß", in dem sie die Mutter von Daniel Day-Lewis (69) spielte und dafür mit dem Oscar als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet wurde. Anfang der 90er-Jahre gelang ihr dann der ganz große Sprung ins weltweite Rampenlicht: In "Kevin – Allein in New York" verzauberte sie als einsame Taubenfrau die Zuschauer und lieferte einige der emotionalsten Szenen des Streifens. Später war sie unter anderem als Mutter von Mike Myers (63) in der Komödie "So I Married an Axe Murderer" und an der Seite von Matthew McConaughey (56) im Justizdrama "Die Jury" zu sehen.

Die Schauspielerin lebte ihr Leben lang in Dublin und blieb ihrem Beruf bis zuletzt treu. Brenda stand noch bis 2024 vor der Kamera. Gerade deshalb hinterlässt ihr Tod bei vielen Fans und Wegbegleitern große Bestürzung. Besonders ihre Rolle in "Kevin – Allein in New York" blieb über Jahrzehnte hinweg für viele Zuschauer unvergessen, weil der Film bis heute regelmäßig zur Weihnachtszeit geschaut wird. Mit ihrem Oscar, ihrer langen Karriere und ihren markanten Figuren hat sich Brenda einen festen Platz in der Filmgeschichte gesichert.

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Getty Images Brenda Fricker bei der Weltpremiere von "Veronica Guerin" im Savoy Cinema in Dublin, 8. Juli 2003

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Getty Images Brenda Fricker bei den Irish Film and Television Awards 2012 im Dublin Convention Centre

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Getty Images Brenda Fricker zündet sich eine Zigarette an in Dublin, 15. Oktober 2004

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