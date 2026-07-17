Für Jon Bernthal sind Tom Holland und Zendaya ein Traumpaar

Auf dem roten Teppich zur Premiere von "The Odyssey" hat Jon Bernthal (49) kein Blatt vor den Mund genommen, wenn es um seinen Kollegen Tom Holland (30) und dessen Partnerin Zendaya (29) geht. Der Schauspieler schwärmte in höchsten Tönen von den beiden – und das aus voller Überzeugung. Gegenüber Variety verriet er jetzt, wie er zu Tom und Zendayas Beziehung steht: "Ich liebe ihre Beziehung, ich liebe es, sie zu sehen." Für Jon gehört Tom längst zur Familie – eine Zuneigung, die auf einer jahrelangen gemeinsamen Geschichte beruht.

Die beiden kennen sich schon, seit Tom 17 Jahre alt war. Damals befanden sich die Schauspieler in Irland am Set des Films "Pilgrimage" und nahmen gemeinsam ihre Castingvideos für ihre jeweiligen Marvel-Rollen auf – Tom für Spider-Man, Jon für den Punisher. Jon betonte, wie sehr ihn Toms Entwicklung als Mensch beeindruckt. "Abgesehen von all dem Filmstar-Ruhm, abgesehen von all dem Erfolg – die Tatsache, dass er so eine Beziehung hat und so viel Unterstützung erhält, und dass er so tief liebt, macht mich so glücklich. Ich bin einfach so stolz auf ihn und so froh für ihn", sagte er.

Fast ein Jahrzehnt später stehen die beiden nun erneut gemeinsam vor der Kamera: sowohl in "The Odyssey" als auch in "Spider-Man: Brand New Day", in dem ebenfalls Zendaya mitspielt. "The Odyssey" startet am 17. Juli in den Kinos, "Spider-Man: Brand New Day" folgt am 31. Juli. Bei der Weltpremiere zeigte sich aber nicht nur Jon, sondern auch Tom komplett begeistert. Im Gespräch mit E! News schwärmte er davon, wie surreal es für ihn gewesen sei, mit Lupita Nyong'o (43), Anne Hathaway (43) und Matt Damon (55) zu drehen und dabei von Christopher Nolan (55) zu lernen.

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Getty Images Jon Bernthal, Schauspieler

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Getty Images Zendaya und Tom Holland beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" im Hotel in Madrid am 15. Juni 2026

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Getty Images Stars bei der Weltpremiere von "The Odyssey" im Odeon Luxe Leicester Square in London