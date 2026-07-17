"Psychische Folter": Henning Merten kommentiert Plakataktion

Mitten im laufenden Sorgerechtsstreit hat Anne Wünsche (34) für mächtig Wirbel gesorgt: Das OnlyFans-Model ließ riesige pinke Plakate mit ihrem Gesicht und einem QR-Code zu ihrem Linkverteiler im brandenburgischen Wohnort ihres Ex-Partners Henning Merten (36) aufhängen. Nun hat sich der Podcaster gegenüber RTL schriftlich zu der Aktion geäußert – und macht dabei keinen Hehl daraus, wie wütend er ist. Selbst gesehen hat er die Plakate bislang nicht, da er sich nach eigenen Angaben gerade im Urlaub befindet. Auch seine Tochter habe davon noch nichts mitbekommen, weil sie sich aktuell auf Mallorca bei Anne aufhalte.

Henning lässt kein gutes Haar an seiner Ex. "Ich habe davon gehört und finde es dennoch krank und psychische Folter für meine Tochter, dass Eltern, Mitschüler und alle, die hier in ihrem Kundenumfeld leben und wohnen, nun wissen müssen, anhand eines QR-Codes, wie ihre Mutter zum Beispiel auch nackt aussieht und was sie beruflich macht", erklärt er verärgert. Der Schutz seiner Tochter stehe für ihn jetzt an erster Stelle. Das Jugendamt sei bereits eingeschaltet. Zudem habe er aus dem näheren Umfeld von Anne erfahren, dass noch weitere Aktionen geplant seien. "Leider traurig, aber irgendwann muss man auch Grenzen setzen", so Henning weiter. Sollten weitere Aktionen tatsächlich stattfinden, werde er "andere Wege einleiten" – was genau er damit meint, lässt er offen. Die Plakate hängen derweil noch in der Stadt, sind inzwischen aber von Sprayern beschmiert worden. In schwarzer Farbe prangen darauf nun Beleidigungen wie "Bitch" und "Only Fans", außerdem wurden Anne Teufelshörner aufgemalt.

Die Plakataktion hat in Hennings Umfeld bereits für Reaktionen gesorgt. Auch Denise Merten (36), die Partnerin von Henning, hat sich zu den Postern geäußert. Unter einen Instagram-Beitrag von Henning kommentierte ein User mit einer Anspielung auf die pinken Plakate, woraufhin Denise ebenfalls reagierte – sie nannte die Aktion schlicht "primitiv". Der Streit zwischen Anne und Henning dreht sich schon länger um das Sorgerecht für ihre gemeinsame Tochter, und eine Entspannung in dem anhaltenden Konflikt scheint derzeit nicht in Sicht.

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Instagram / henningmerten Henning Merten, Influencer

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, November 2025

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Juna, 2025