Benny Blanco spricht über den Preis der Liebe mit Selena

Produzent und Musiker Benny Blanco (38) hat sich in einem Interview mit dem Magazin Icon ungewohnt offen über seinen Aufstieg in die Öffentlichkeit geäußert – und darüber, was seine Ehe mit Selena Gomez (33) dabei für eine Rolle spielt. Benny beschreibt Ruhm als notwendiges Übel und etwas, das sein Leben stark beeinflusse. Genau in dem Moment, als er eigentlich kürzertreten wollte, habe seine Beziehung zu Selena begonnen – und die ohnehin schon wachsende Aufmerksamkeit auf ihn noch einmal deutlich verstärkt.

Benny schildert, wie alles zwischen 2018 und 2019 eskalierte, als sein erster Solosong "Eastside" plötzlich riesig wurde. "Ich wollte ein bisschen langsamer machen", erzählte er gegenüber Icon. "Genau in dem Monat fing ich an, Selena zu daten. Dann war es, als hätte das, was ich gerade durchmachte, einen Raketenantrieb bekommen: Ich wurde in die Luft katapultiert." Das Paar habe seine Beziehung zunächst rund acht oder neun Monate lang aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Selena selbst habe ihm damals die Wahl gelassen: "Bist du sicher, dass du das willst? Ich verstehe, wenn du möchtest, dass wir einfach Freunde bleiben." Den Ruhm beschreibt er heute als Preis, den er für die Dinge in seinem Leben zahle – "einschließlich meiner Frau", wie er betonte. Selena kenne diesen Preis gut, "weil sie schon seit ihrer Kindheit sehr berühmt ist."

Trotz seiner Bekanntheit versucht Benny, sein Privatleben weitgehend zu schützen. "Ich mag es nicht, mein Leben preiszugeben. Berühmte Menschen stehen unter ständiger Beobachtung: Wenn man eine Sache sagt, ist es falsch, und wenn man eine andere sagt, ist es auch falsch", erklärte er. Seine Social-Media-Strategie sei entsprechend zurückhaltend: ab und zu ein Foto mit seiner Frau oder ein Gericht, das er ausprobiert habe – mehr nicht, wie das Magazin OK! berichtet. Benny und Selena heirateten im September 2025 in einem feierlichen Rahmen mit vielen prominenten Gästen. Auf die Frage nach dem Alltag mit seiner Frau gab sich der Musiker ebenfalls vertrauensvoll: "Wir haben diese Art von Streit nicht. Ich würde meine Stimme ihr gegenüber niemals erheben. Wir haben einen sehr ähnlichen Geschmack."

Anzeige Anzeige

IMAGO / Depositphotos Benny Blanco, Musiker

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Benny Blanco auf dem Coachella 2022