Zermürbend: Leyla Heiter kämpft um das Erbe ihres Vaters

Seit Jahren lastet ein schwerer Kampf auf den Schultern von Leyla Heiter (30). Die Realitystar ist derzeit in Tunesien – dem Heimatland ihres 2018 verstorbenen Vaters – und wird dort von einem Thema eingeholt, das sie schon lange beschäftigt: ein Erbschaftsstreit, der nun seit acht Jahren andauert. In ihrer Instagram-Story meldete sie sich jetzt zu Wort und machte ihrem Frust Luft. Sie zieht sogar in Betracht, das Erbe ihres Vaters einfach abzulehnen – obwohl Menschen aus ihrem Umfeld ihr davon abraten.

In der Instagram-Story erklärte sie, dass Freunde und Liebste ihr sagten, ihr Papa hätte gewollt, dass sie weiterkämpft. Doch Leyla sieht das anders: "Das ist ja nicht so, dass ich jetzt einfach auf sehr viel Geld verzichte, sondern es ist mein Seelenfrieden. Und der ist mir einfach viel, viel, viel mehr wert, als jedes Jahr mit einer drei Kilo Akte hierhin zu fliegen und um was zu kämpfen", so die 30-Jährige. Eine Ablehnung des Erbes sei aber rechtlich gar nicht so einfach, wie sie herausgefunden habe. Konkrete Details dazu, was ihr Vater ihr hinterlassen haben soll und woran sich der Streit genau entzündet, nannte Leyla nicht.

Zum Schmerz des jahrelangen Streits kommt noch eine weitere, tief sitzende Belastung hinzu: Leyla weiß bis heute nicht, wie ihr Vater wirklich gestorben ist. In der NDR-Talkshow "deep und deutlich" sprach sie vor Kurzem offen darüber – gemeinsam mit ihrem Ehemann Mike Heiter (34). "Ich weiß auch heute nach acht Jahren nicht, ob mein Papa ermordet wurde oder es selber gemacht hat", sagte sie dort. "Es gibt viele Anzeichen, dass es eher Mord war. Hämatome am ganzen Körper und viele andere Dinge." Damals erfuhr sie vom Tod ihres Vaters nur über eine WhatsApp-Nachricht ihres Cousins. Trotz jahrelanger Versuche, die genauen Umstände herauszufinden, blieben ihre Bemühungen erfolglos. "Ich würde meinen letzten Cent dafür geben. Aber irgendwann musste ich mich damit abfinden. Ich werde sonst ein Leben lang unglücklich sein", sagte Leyla in der Talkshow.

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, März 2026

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, influencerin

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Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Heiter im August 2025