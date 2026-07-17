Derbe Abrechnung: Katie Price nennt Ex-Mann einen "Niemand"

Katie Price (48) rechnet mit ihrem Ex-Mann ab – und zwar auf ziemlich direkte Weise. Im Podcast "Not My Bagg" schoss die Reality-TV-Ikone gegen ihren früheren Ehemann, MMA-Käfigkämpfer Alex Reid (50), und bezeichnete ihn als "Niemand". Sie behauptete, er sei lediglich durch seine Beziehung zu ihr überhaupt erst bekannt geworden. "Was macht ihn denn zu einem Promi? Weil er mit mir geschlafen hat?", fragte sie provokant und fügte auch im Hinblick auf andere Partner hinzu: "Als sie sich mit mir zusammengetan haben, waren sie nichts – und ich meine: wirklich nichts."

Katie wurde noch deutlicher: "Nur weil sie mit mir zusammen waren, denken sie plötzlich, sie wären Promis. Sie hängen sich an mich ran und nutzen mich aus. Ich bin die Hauptverdienerin, und das wird irgendwann langweilig", erklärte sie weiter. Während die Realityikone gerade ihren neuen Dokumentarfilm "Katie Price: Nothing To Hide" promotet, arbeitet Alex seinerseits an einer eigenen Bühnenshow namens "Alex Reid Speaks Out". Darin will er nach eigener Aussage seine Geschichte und seine Wahrheit erzählen – ganz ohne Drehbuch, ohne Filter und ohne Tabuthemen. Auch seine Zeit mit Katie, seine Teilnahme an Celebrity Big Brother sowie seine Erfahrungen als Vater sollen in die Show einfließen, wie er der Zeitung Mirror berichtete. Alex selbst trat übrigens auch in Katies Dokumentarfilm auf und sagte dort in die Kamera: "Sie hat mich entmannt."

Katie und Alex lernten sich 2009 auf dem 30. Geburtstag von Michelle Heaton kennen und heirateten im Februar 2010 – nach gerade einmal sechs Monaten Beziehung. Weniger als ein Jahr später trennten sie sich, 2012 wurde die Scheidung offiziell. Alex sagte der Zeitung Mirror in einem früheren Interview über diese turbulente Zeit: "Ich war berauscht von der Berühmtheit und der ganzen Situation. Im Rückblick merkte ich, dass es weniger um Romantik und mehr um Showbusiness ging." Für Katie war Alex der zweite von insgesamt vier Ehemännern. Zuvor war sie mit Peter Andre (53) verheiratet, später mit Kieran Hayler (39). Ihren aktuellen Mann Lee Andrews ehelichte sie 2026 – und das nach einem noch kürzeren Kennenlernen als bei Alex: Die beiden heirateten wenige Tage nach ihrer ersten Begegnung. Auch diese Turboreise vor den Traualtar wird von Fans und Medien aufmerksam verfolgt, denn Katies Beziehungen und ihre oft sehr offenen Einblicke in vergangene Partnerschaften sind längst ein fester Bestandteil ihrer öffentlichen Geschichte geworden.

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Instagram / katieprice Reality-TV-Bekanntheit Katie Price, März 2026

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Getty Images Alex Reid und Katie Price

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Getty Images Alex Reid im Jahr 2013