Katie Price lässt Sohn Harvey als Riesentattoo verewigen

Katie Price (48) hat sich ein neues, riesiges Tattoo stechen lassen – und das gleich als Hommage an ihren ältesten Sohn Harvey (24). Auf ihrem Bein prangt nun ein großformatiges Porträt des 24-Jährigen, gestochen von Jay Hutton, der durch die E4-Serie "Tattoo Fixers" bekannt wurde. Das Besondere: Harvey war selbst beim Termin dabei. Jay teilte die Ergebnisse auf Instagram und schwärmte von dem Tag mit Mutter und Sohn.

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte Jay gleich mehrere Bilder – darunter eines von sich und Katie, eine Nahaufnahme des fertigen Tattoos sowie ein Foto, das Katie während des Stechens zeigt. Dazu schrieb er: "Heute habe ich dieses Porträt von Harvey auf @katieprice tätowiert. Harvey kam mit Katie und hat uns den ganzen Tag zum Lachen gebracht. Was für ein Typ!" Die Fans reagierten begeistert auf den Post. "Eine echte Ähnlichkeit", kommentierte jemand, während ein anderer schrieb: "Harv ist so eine Legende!!" Auch die Qualität der Arbeit wurde gelobt: "Jay, deine Arbeit ist unglaublich. Was für ein wunderschönes Tattoo, ich liebe Harvey so sehr."

Für Katie ist das Porträt nicht das erste Tattoo – sie soll bereits rund 40 davon tragen. Harvey, den sie 2002 mit ihrem damaligen Partner Dwight Yorke (54) bekam, wurde kurz nach seiner Geburt mit einem seltenen genetischen Syndrom diagnostiziert, das unter anderem schwache Muskeln und eine verlangsamte Entwicklung mit sich bringt. Er ist außerdem teilweise blind und lebt mit ADHS und Autismus. Derzeit wohnt er wieder bei seiner Mutter, nachdem er zuvor in einer betreuten Einrichtung in Southampton untergebracht war, wo er sich nicht wohl fühlte. Im Podcast "The Katie Price Show" erklärte sie dazu: "Wenn er hierherkommt, läuft der Fernseher, Leute kommen vorbei, Menschen, die er kennt, Familie, eine normale Umgebung. Er läuft einfach herum." Zugleich gestand sie: "Es ist anstrengend, aber ich mache es gerne."

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Instagram / katieprice Harvey und Katie Price, Dezember 2025

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Instagram / jayhuttontat2 Katie Prices Tattoo von Sohn Harvey, Juli 2026

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Instagram / officialmrharveyprice Harvey und Katie Price im Mai 2022