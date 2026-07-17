Avril Lavigne sang bei Taylor Swift und Travis' Hochzeit

Die Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) am 3. Juli im Madison Square Garden in New York war ein Ereignis der Superlative – und so langsam sickern immer mehr Details durch. Wie ESPN-Analyst und Talkshow-Host Pat McAfee (39) jetzt in seiner Sendung "The Pat McAfee Show" enthüllte, stand unter anderem Avril Lavigne (41) als Überraschungsgast mit Kultstatus auf der Bühne und performte ihren legendären 2002er-Hit "Sk8r Boi". Damit war die Sängerin nur eine von zahlreichen Musikerinnen und Musikern, die den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis machten.

McAfee, der selbst unter den Hochzeitsgästen war, berichtete außerdem, dass Paul McCartney (84) einen Song spielte, den er seit Jahrzehnten nicht mehr live gespielt hatte: "I Want to Hold Your Hand". Auch Stevie Nicks (78) soll aufgetreten sein – und Taylor selbst stand dabei mit ihr auf der Bühne. Wie der Moderator erklärte, lief das musikalische Programm nach einem spontanen Prinzip ab: "Die Musiker riefen sich gegenseitig auf die Bühne und spielten dann einfach ihr Ding." Neben Avril und den anderen genannten Künstlern feierten Stars wie Ed Sheeran (35), Ellie Goulding (39), Ice Spice (26), Camila Cabello (29), Ashanti (45) und die Haim-Schwestern mit dem Brautpaar. McAfee schwärmte: "Es war die großartigste Nacht aller Zeiten."

Für Taylor und Travis war die Feier im Madison Square Garden offenbar die perfekte Mischung aus ihren beiden Welten. Pat fasst es im Gespräch mit seinem Team so zusammen: "Stellt euch vor, ihr nehmt Taylors Traumhochzeit und dann kommt Travis mit seiner Football-Energie dazu, zusammen mit Hollywood und Nashville." TV-Moderator George Stephanopoulos, der ebenfalls zu den Gästen gehörte, beschrieb das Event im US-Fernsehen als so intim wie möglich – trotz der gigantischen Location.

Anzeige Anzeige

Getty Images Avril Lavigne, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Avril Lavigne bei den iHeartRadio Music Awards 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim NBA-Spiel Knicks vs. Cavaliers in Cleveland, Mai 2026