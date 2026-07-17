Keine Flitterwochen: Travis Kelce schuftet schon wieder

Kaum ist die Hochzeit mit Taylor Swift (36) vorbei, steht Travis Kelce (36) schon wieder auf dem Trainingsplatz. Nur wenige Tage nach dem großen Ja-Wort des Paares wurde der Kansas City Chiefs-Star bei einem Workout in Florida fotografiert – im kompletten Nike-Look, eine Sporttasche in der einen Hand, einen Sportdrink in der anderen. Besonders auffällig: Am Finger trägt der Footballprofi bereits seinen Ehering – das passende Gegenstück zu dem Ring, den Taylor vor Kurzem an ihrer Hand präsentierte. Es ist das erste Mal, dass Travis seit der Hochzeit mit der Sängerin beim Training zu sehen war. In zwölf Tagen erwartet ihn bereits das Trainingslager der Chiefs, und mit diesem Workout signalisiert der Tight End, dass er gewappnet ist.

Travis und Taylor hatten am 3. Juli vor rund 1.000 geladenen Gästen im Madison Square Garden in New York geheiratet. Seitdem hielt sich das frisch vermählte Paar weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus – zuletzt wurde es auf einem Privatflughafen gesichtet, wo die beiden sich hinter Regenschirmen vor Kameras schützten. Als Travis nun nach Florida reiste, ließ sich zumindest ein flauschiger Hund blicken, der von Taylors Privatjet stieg und dem Paar zugeordnet wird. Auch Gäste der Hochzeit haben sich inzwischen geäußert: Moderator Pat McAfee (39), der bei der Zeremonie dabei war, schwärmte in seiner ESPN-Show von dem "spektakulärsten Abend, den ich je erlebt habe" und sprach von "der großartigsten Nacht aller Zeiten", als er die Mischung aus Fußballwelt, Hollywood und Nashville beschrieb. Schauspieler Eric Stonestreet (54) verriet dem Magazin People, sein liebster Moment sei gewesen, "dass sie einen Ort geschaffen haben, an dem sie die Normalität genießen konnten, die sie verdienen".

Dass Travis überhaupt noch einmal in der NFL aufläuft, stand lange nicht fest. Im März verkündete er in der Sendung "The Pat McAfee Show" seine Rückkehr für eine 14. Saison mit den Chiefs – und machte dabei auch deutlich, welche Rolle seine heutige Ehefrau dabei gespielt hat. "Wir teilen dieselbe Leidenschaft für das, was wir tun", sagte er über Taylor. "Ich bin immer noch verliebt in dieses Spiel", fügte er hinzu. Sein letzter Einsatz auf dem Feld liegt bereits einige Monate zurück: Mitte Dezember 2025 verloren die Chiefs gegen die Los Angeles Chargers und verpassten damit die Playoff-Qualifikation in der regulären Saison – die erste solche Niederlage des Teams seit einem Jahrzehnt. Sein neuer Vertrag soll laut ESPN mindestens 12 Millionen Dollar wert sein, mit einem möglichen Maximalwert von 15 Millionen Dollar.

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Getty Images Travis Kelce, August 2025

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Getty Images Travis Kelce, NFL-Spieler, August 2025

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Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024 in Las Vegas