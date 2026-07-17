Urlaubspics nach Tod von Oma: Kim Kardashian wird kritisiert

Kim Kardashian (45) steht aktuell heftig in der Kritik: Kurz nachdem ihre Mutter Kris Jenner (70) auf Instagram den Tod von Mary Jo Campbell (†91) bekannt gegeben hat, tauchen auf Kims Profil ausgelassene Urlaubsbilder auf. Die Reality-TV-Ikone zeigt sich darauf mit Khloé Kardashian (42) auf einem Boot sowie Kendall Jenner (30) beim Tequilatrinken. Auf weiteren Bildern sind auch die Kids zu sehen: Die Familie genießt ihre Zeit am See. Während Kris mit emotionalen Worten den Verlust der 91-jährigen MJ teilt, wirkt Kims Post für viele Fans wie das komplette Gegenteil – und das sorgt innerhalb kürzester Zeit für einen Shitstorm: "Ist deine Oma nicht gerade erst gestorben? Hätte das nicht bis zum Wochenende warten können?"

Die User zeigen sich verwirrt und werfen der Unternehmerin fehlendes Feingefühl vor. Inmitten der Empörung melden sich aber auch Stimmen, die Kim in Schutz nehmen und darauf hinweisen, dass es sich erkennbar um einen vorgeplanten Beitrag handeln könnte. Genau das bestätigt die Influencerin schließlich selbst in den Kommentaren: "Dieser Beitrag wurde vor einigen Tagen geplant, noch bevor wir MJ verloren haben, sodass er zeitlich genau mit ihrem Tod zusammenfiel." Sie erklärt außerdem, sie habe die vergangenen Tage an der Seite von Kris und ihrer Großmutter verbracht, ihre Gedanken seien "komplett bei der Familie". Kurz darauf meldete sich die The Kardashians-Bekanntheit schließlich mit einem weiteren Beitrag, in dem sie ihre Trauer bekundet.

Kris hatte den Tod ihrer Mutter selbst auf Social Media öffentlich gemacht. In einem langen Post schrieb sie: "Heute haben wir Abschied von meiner wunderschönen Mommy MJ genommen." Dazu gestand sie: "Es gibt keine Worte, die jemals beschreiben könnten, was sie mir bedeutet hat oder wie tief der Schmerz des Abschieds ist." In ihren Zeilen wurde klar, welchen Stellenwert MJ in der Familie hatte. Kris nannte sie "das Herz unserer Familie" und schrieb: "Meine Mama war das Herz unserer Familie. Sie hat mir alles beigebracht, was wirklich zählt – die Familie bedingungslos zu lieben, freundlich zu sein, für die Menschen da zu sein, die man liebt, und keinen gemeinsamen Moment als selbstverständlich zu nehmen."

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Instagram / kimkardashian Khloé und Kim Kardashian, Juli 2026

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Instagram / kimkardashian Kendall Jenner und Kim Kardashian

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, MJ und Kris Jenner