Keine Kinder, große Träume: Lewis Hamilton spricht Klartext

Lewis Hamilton (41) macht seine Gefühle für Kim Kardashian (45) jetzt ganz offiziell! Der Formel-1-Star teilte auf Instagram eine neue Bilderreihe von einem romantischen Bootstrip und zeigte sich dabei ganz vertraut mit der Reality-Ikone, die ihn laut eigener Aussage zu einem "glücklicheren Mann" macht. Neben Kuschelclips von Deck aus fallen in dem Post vor allem die Familienfotos ins Auge: Auf mehreren Schnappschüssen sind auch Kims jüngere Kinder Chicago und Psalm zu sehen. Zu der Galerie schrieb Lewis den Satz "Halte deine Liebsten fest", Kim reagierte mit einem Herz-Emoji. Seit den gemeinsamen Auftritten bei Super Bowl, Monaco-Grand-Prix und Urlauben brodeln die Liebesgerüchte – und die neue Bilderflut heizt nicht nur die Couple-Spekulationen an, sondern wirft bei vielen Fans auch die Frage auf: Ist Lewis selbst schon Papa?

Die Antwort ist klar: Lewis hat derzeit keine öffentlich bekannten Kinder. Dennoch spricht der siebenmalige Weltmeister immer wieder offen über seinen Kinderwunsch. Schon 2017 erklärte er im Gespräch mit Formula 1: "Ich liebe Kinder, aber es ist im Moment nicht geplant." Damals stand für den Briten vor allem seine Karriere im Vordergrund, für eine eigene Familie sah er schlicht keinen Raum. In einem Interview mit The Guardian klang das 2021 schon etwas anders: Vaterschaft zählte er da zu seinen großen Träumen und erklärte, er wolle eines Tages ein Vater wie sein eigener Vater Anthony sein – "aber besser". Gegenüber der Zeitung The Times betonte Lewis 2024 erneut, dass er sich "eines Tages" eine Familie wünsche, aktuell aber nicht glaube, dass sich sein extrem intensives Rennprogramm mit dem Alltag mit Kindern vereinbaren lasse.

Dass Lewis mit Kindern gut kann, bekommt Kim allerdings schon jetzt regelmäßig zu sehen. Der Rennfahrer hat Kims Rasselbande inzwischen mehrmals begleitet: Bereits im März reisten die beiden mit Saint, Chicago und Psalm nach Tokio. Später folgte ein ausgelassener Lake-Trip zum 4. Juli, bei dem Kim die Gruppe als ihre "Lieblingsmenschen" bezeichnete. Auch Kims Schwester Khloé Kardashian (42) und deren Nachwuchs waren schon mit von der Partie, wenn der Realitystar und der Sportler gemeinsame Auszeiten nahmen. Kim ist Mutter von vier Kindern, die sie mit ihrem Ex-Mann Kanye West (49) hat. In Interviews spricht sie immer wieder über ihren eng getakteten Familienalltag und wie wichtig ihr Zeit mit den Kids ist – genau die Momente, die sie und Lewis nun auch in den sozialen Netzwerken mit der Welt teilen.

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Tochter Chicago und Lewis Hamilton

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Instagram / kimkardashian Lewis Hamilton und Kim Kardashian, Mai 2026

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Getty Images Lewis Hamilton und Kim Kardashian, November 2021