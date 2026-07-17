ProSieben-Nachwuchs-Show "Born Famous" floppt in den Quoten

Kein guter Start für ProSieben: Die neue Realitydoku "Born Famous - Fluch oder Segen?" ist am Donnerstagabend mit schwachen Quoten in die erste Folge gestartet. Die Sendung begleitet vier junge Erwachsene, die alle eines gemeinsam haben - berühmte Eltern: Summer Terenzi (20), die Tochter von Sängerin Sarah Connor (46), Diego Pooth (22), der Sohn von TV-Ikone Verona Pooth (58), Josefine Scholl, Tochter des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Mehmet Scholl (55), sowie Gloria-Sophie Burkandt (27), Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (59). Doch das Publikumsinteresse hielt sich zum Auftakt in engen Grenzen.

In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen holte das Format laut Quotenmeter gerade einmal 4,9 Prozent und erreichte damit 0,13 Millionen Zuschauer - ein Wert, mit dem sich ProSieben sogar hinter dem kleineren Schwesterkanal Kabel Eins einreihen musste. Beim Gesamtpublikum fiel das Ergebnis mit 1,9 Prozent und 0,34 Millionen Zuschauern noch schwächer aus. Auch das im Anschluss gezeigte Datingformat "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" konnte nicht punkten: Die Zahlen rutschten weiter auf 3,2 Prozent in der Zielgruppe und sanken bei der zweiten Folge sogar auf 3,0 Prozent.

Die Sendung, produziert von Constantin Entertainment, begleitet die vier Nachwuchspromis mehrere Monate lang und gibt sowohl private als auch berufliche Einblicke in ihr Leben. Gezeigt werden dabei ganz unterschiedliche Lebenswelten - vom Alltag auf der Universität über Auftritte auf der Bühne bis hin zu Josefines Liebesleben. "Born Famous - Fluch oder Segen?" läuft immer donnerstags ab 20.15 Uhr auf ProSieben und ist parallel auch im Stream auf Joyn verfügbar.

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Joyn/Marc Rehbeck Josefine Scholl, Summer Terenzi, San Diego Pooth und Gloria-Sophie Burkandt

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Instagram / summerterenzi Summer Terenzi, Sängerin

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Joyn/Gerhard Merzeder "Eden - Du bezahlst für jede Lüge"-Cast