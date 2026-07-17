Große Sorge: Anna Heisers Tochter war erneut im Krankenhaus

Anna Heiser (36) macht sich große Sorgen um Alina. Die Tochter der Bauer sucht Frau-Bekanntheit und ihres Mannes Gerald Heiser (41) musste erneut ins Krankenhaus eingeliefert werden – und die Ursache für ihre Symptome ist nach wie vor unklar. Auf Instagram wandte sich Anna jetzt mit einem emotionalen Statement an ihre Follower und beschrieb, wie belastend die Situation für die ganze Familie ist. "Es ist schwer, gegen etwas anzukämpfen, das keinen Namen hat", schrieb sie zu einem gemeinsamen Bild mit ihrer Tochter und fügte hinzu: "Du siehst, dass es deinem Kind nicht gut geht. Du siehst die Symptome. Doch du kennst den Feind nicht."

In ihrem Post schildert Anna eindringlich, wie sich die Sorge von Mal zu Mal gesteigert hat: "Beim ersten Mal dachte ich noch: Es ist bestimmt nur ein Zufall. Beim zweiten Mal hoffst du, dass die erste Behandlung einfach noch nicht ausgereicht hat. Beim dritten Mal weißt du: Es muss eine Ursache geben." Nun laufen die Untersuchungen auf Hochtouren. "Die Ärzte suchen in alle Richtungen. Und du suchst auch. Nachts durchforstest du das Internet nach Antworten. Tagsüber versuchst du einfach nur Mama zu sein", beschreibt sie ihren Alltag. Dabei plagt die Influencerin auch ein schlechtes Gewissen gegenüber ihrem Sohn Leon, der zu Hause auf sie wartet. "Während du dein krankes Kind im Arm hältst, hämmert immer wieder derselbe Gedanke in deinem Kopf, dass du dein zweites Kind gerade zu Hause vernachlässigst", schreibt sie. Auf Nachfragen ihrer Fans gab Anna dann aber Entwarnung: "Es wird aber alles gut – die Ärzte haben einen Plan." Zahlreiche Follower wünschten der kleinen Alina in den Kommentaren schnelle Genesung.

Vor rund einem Monat hatte es für Anna und Gerald zumindest kurz Grund zum Aufatmen gegeben. Damals durfte Alina das Klinikum verlassen. Anna schrieb erleichtert: "Wir sind wieder vereint. Alina durfte das Krankenhaus verlassen." Ganz vorbei war die Angst aber nicht. Denn eine klare Diagnose gab es weiterhin nicht. "Eine richtige Diagnose haben wir leider immer noch nicht bekommen", machte Anna deutlich. Und trotzdem überwog für den Moment die Dankbarkeit: "Für den Moment sind wir einfach nur dankbar, wieder zusammen zu Hause zu sein."

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Instagram / annaheiser Anna Heiser mit ihrer Tochter Alina, Mai 2026

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Instagram / annaheiser Anna Heiser und Alina, Juli 2026

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