Steht Modern Talking plötzlich vor Sensations-Comeback?

Jahrelang schien ein gemeinsames Comeback undenkbar – doch jetzt überrascht Dieter Bohlen (72) mit einer klaren Ansage: Der Pop-Titan kann sich wieder gemeinsame Auftritte mit seinem früheren Modern-Talking-Partner Thomas Anders (63) vorstellen. Gegenüber der Bild sprach der 72-Jährige von einem echten Umdenken und machte deutlich, dass er den Hass der Vergangenheit längst hinter sich gelassen hat. "Ich finde es Kinderkacke, wenn man seit vielen Jahren wegen irgendwas, was Thomas mal gemacht hat oder was ich gemacht habe, nicht zumindest mal darüber nachdenkt, unseren gemeinsamen Erfolg noch mal aufleben zu lassen", sagte er gegenüber der Zeitung.

Den Anstoß für sein Umdenken lieferte das nach wie vor riesige weltweite Interesse an Modern Talking. Laut Dieter hätte der Konzertveranstalter Live Nation die Band für zehn große Auftritte weltweit anfragen lassen – außerdem stehen ein Musical und eine Doku über die Band im Raum. "Da habe ich mir überlegt: Warum sagt man bei so was eigentlich immer 'Nein'?", so der Musiker. Den Kontakt zu Thomas hat er bereits wiederhergestellt und diesem die Idee eines gemeinsamen Projekts vorgeschlagen. Beim Thema Musical sollen sich die beiden einig sein – bei möglichen Konzerten gehen die Meinungen dem Pop-Titan zufolge noch auseinander. Für Stadionkonzerte in Deutschland zeigt sich Dieter jedenfalls überzeugt: "Wenn wir ein Konzert machen auf Schalke oder im Volksparkstadion, da kommen genauso viele Menschen wie bei Helene Fischer." Den Ball hat er nun klar ins Feld seines Duettpartners gespielt: "Meine Hand ist ausgestreckt."

Modern Talking hatte seine größten Erfolge in den 1980er Jahren mit Hits wie "You're My Heart, You're My Soul", "Cheri, Cheri Lady" und "Brother Louie". Nach einer ersten Trennung 1987 feierten Dieter und Thomas 1998 ihr Comeback – bevor das Kapitel 2003 scheinbar endgültig geschlossen wurde. In der Zeit danach herrschte zwischen den beiden lange Funkstille, geprägt von gegenseitigen Vorwürfen und öffentlichem Streit. Doch inzwischen scheint sich die Stimmung grundlegend verändert zu haben. "Thomas ist ja nicht mein Feind. Ich laufe ja nicht mit Hass im Bauch seit Jahren rum. Das ist ja schon lange verflogen", betonte Dieter.

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PUBLIC ADDRESS/ActionPress Die Band Modern Talking

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Imago Dieter Bohlen beim DSDS-Finale 2024 in Köln

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Getty Images Thomas Anders bei der Giovanni Zarrella Show in Friedrichshafen